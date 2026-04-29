Achiziție de 1,2 miliarde EUR în IT-ul european: Firma franceză de date biometrice Idemia, furnizor pentru „buletinele” românilor, va fi vândută companiei spaniole Amadeus 

Achiziție majoră în IT-ul european: compania spaniolă Amadeus, producător de software pentru companiile de turism și transport, a anunțat, miercuri, că va cumpăra, la prețul de 1,2 miliarde EUR, firma franceză IDEMIA Public Security (IPS), specializată în tehnologii pentru identificare a persoanelor cu date biometrice, care a fost contractată și de autoritățile române pentru a furniza cipurile folosite la noile cărți de identitate ale cetățenilor români.

În urma unui proces competitiv de selecție, Amadeus urmează să cumpere Idemia de la fondul de investiții american Advent International. Finalizarea tranzacției este condiționată de aprobările necesare, inclusiv cele de reglementare, și este estimată pentru jumătatea anului 2027.

Valoarea tranzacției este estimată preliminar la 1,2 miliarde EUR, dar poate crește până la 1,35 miliarde EUR, datorită unui mecanism de tip earn-out prevăzut în acord.

IDEMIA Public Security este o companie de tehnologie franceză, fondată în anul 1982, sub numele de Morpho Systèmes. Grupul Idemia are 15.000 de angajați la nivel global, din care firma IPS, care face obiectul tranzacției cu spaniolii, are 3.300 de oameni. Grupul Idemia este prezent și în România.

Subsidiara bucureșteană a grupului francez, Idemia Technologies Romania SRL, avea 238 de salariați, conform datelor pentru anul 2024, publicate de Ministerul Finanțelor. Firma locală a obținut venituri de 198 milioane lei și profit de 6,7 milioane lei în 2024.

În România, Idemia a fost contractată și pentru furnizarea cipurilor necesare în noile cărți de identitate digitale.

Asocierea Idemia Identity & Security France (lider) - Idemia France a câștigat o licitație organizată de Compania Națională Imprimeria Națională pentru cipuri și material policarbonat cu antenă inserată, destinate noilor „buletine” românești, au relatat colegii de la Profit.ro, în martie 2023.

Ce face Amadeus cu tehnologiile de date biometrice dezvoltate de Idemia

Acum, spaniolii de la Amadeus vor să implementeze tehnologiile de identitate a persoanelor pe baza datelor biometrice, dezvoltate de Idemia, în platformele lor pentru companiile de travel.

Această achiziție va susține creșterea Amadeus în segmentele aeroporturilor și controlului la frontieră. În același timp, consolidează strategia companiei de a integra capabilități biometrice în platforma sa principală dedicată industriei de travel.

Prin integrarea biometriei cu sistemele companiilor aeriene, aeroporturilor, autorităților de frontieră și hotelurilor, Amadeus va putea susține următoarea etapă de automatizare: călătorii mai fluide, mai automatizate și asistate de inteligență artificială, cu un nivel ridicat de securitate a identității pe tot parcursul experienței. Oferta combinată Amadeus-IPS va accelera, de asemenea, digitalizarea proceselor esențiale din industrie, facilitând o interconectare mai rapidă și mai sigură între toți actorii implicați. Biometria permite verificarea instantanee a identității, ceea ce duce la procese mai rapide, securitate crescută și operațiuni mai eficiente.

În același timp, această achiziție va extinde capacitatea Amadeus de a conecta toate punctele de interacțiune din călătoria unui pasager, aliniindu-se ambiției companiei de a deveni un orchestrator al ecosistemului de travel. Astfel, Amadeus va putea susține o experiență integrată, de la rezervare până la procesarea în aeroport și îmbarcare.

„Acest pas reconfirmă angajamentul nostru pe termen lung față de biometrie, ca parte a strategiei noastre de platformă. Alături de inteligența artificială, biometria este una dintre cele mai transformatoare tehnologii pentru a oferi călătorii rapide, convenabile și sigure, de la un capăt la altul. Ne va permite să fim prezenți în mai multe puncte de interacțiune cu pasagerii, să reducem fricțiunile și să îmbunătățim experiența acestora, extinzând în același timp utilizarea identității digitale pe întreg parcursul călătoriei”, a declarat Luis Maroto, președinte și CEO, Amadeus