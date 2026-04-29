Comisia Europeană îndeamnă statele membre să adopte aplicația de verificare a vârstei până la finalul anului 2026

harta Europei acoperită în model de rețea tehnologică; concept Europa Digitală
Sursă: © Wave Break Media Ltd | Dreamstime.com

Comisia Europeană a adoptat o recomandare prin care îndeamnă statele membre să accelereze implementarea aplicației UE de verificare a vârstei și să o pună la dispoziție până la sfârșitul anului, potrivit unui comunicat.

Autoritatea spune că statele membre UE pot introduce soluția de sine stătătoare sau integrată într-un portofel european pentru identitate digitală. Recomandarea CE precizează, de asemenea, măsurile pe care ar trebui să le ia statele membre pentru a asigura rapid disponibilitatea și interoperabilitatea soluției UE de verificare a vârstei.

Comisia a elaborat un model al aplicației UE de verificare a vârstei, care le permite utilizatorilor să demonstreze că au vârsta necesară fără a-și dezvălui vârsta exactă, identitatea sau orice alte date cu caracter personal. Statele membre trebuie acum să adapteze și să producă aplicația pentru cetățenii lor.

Recent, Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, a anunțat că Aplicația Europeană de Verificare a Vârstei este pregătită din punct de vedere tehnic și va fi disponibilă în curând pentru utilizare.

Părinții trebuie să-și crească copiii. Nu platformele”, a scris președinta CE, atunci, pe platforma socială X/Twitter.

Aplicația funcționează pe orice dispozitiv, beneficiază de cele mai înalte standarde de confidențialitate, este ușor de utilizat și complet „open-source”, conform spuselor ei.

„O soluție eficace de verificare a vârstei care protejează viața privată este următorul element al puzzle-ului pe care aproape că l-am terminat, pe măsură ce lucrăm pentru a crea un spațiu online în care copiii noștri să fie în siguranță și pe care să îl poată utiliza în mod pozitiv și responsabil, fără a restricționa drepturile adulților”, a transmis Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

În temeiul Regulamentului UE privind serviciile digitale, platformele online trebuie să asigure pentru minori un nivel ridicat de siguranță, securitate și protecție a vieții private în mediul online.

Alexandr Glotov, Aleksandr Riabov, Maksim Makevich și Vladimir Beliaev

Fondul românesc Early Game Ventures, investiție de 600.000 dolari într-un startup de inteligență artificială pentru jocuri video

Concept educație în securitate cibernetică; persoană care lucrează pe laptop

DNSC lansează o „listă neagră" publică pentru domenii rău intenționate și simplifică raportarea incidentelor cibernetice

dolari_tastatura

Cea mai mare finanțare seed primită de un startup european: 1,1 miliarde dolari pentru o firmă AI înființată anul trecut, în UK

China blochează achiziția de 2 miliarde dolari a startup-ului AI Manus de către Meta (Facebook)

vinted-euro-bani

Platforma Vinted, prin care lumea vinde și cumpră haine SH, a fost evaluată la 8 miliarde EUR. Mega fondul BlackRock, printre noii investitori