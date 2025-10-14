Aplicația de alergat Strava s-ar putea lista la bursă, spune directorul general

Michael Martin, directorul general al aplicației de fitness Strava, cunoscută în rândul pasionaților de alergat și în România, a declarat că se gândește la listarea companiei pe bursă „la un moment dat”, pentru a obține finanțări care să fie folosite, mai departe, pentru achiziții, conform FT, citată de TechCrunch.

Compania, care are printre investitori fonduri ca Sequoia Capital, TCV și Jackson Square Ventures, potrivit datelor de pe Crunchbase, a fost evaluată ultima dată la 2,2 miliarde dolari în mai anul acesta.

Tot în 2025, numărul de utilizatori al aplicației a crescut la 50 milioane de activi lunar, cu descărcări în creștere cu 80% de la an la an. De asemenea, utilizatorii au plătit peste 180 milioane dolari pe abonament în total, până în septembrie 2025, conform unor estimări.

Strava a fost lansată în anul 2009 de către Mark Gainey și Michael Horvath și la început era o aplicație de a înregistra sesiunile de alergat și de ciclism cu ajutorul GPS-ului. De atunci și până acum, aplicația a primit numeroase alte funcții, atât de înregistrare a mai multor tipuri de antrenamente fizice, cât și sociale, de partajare a progresului sportiv cu prieteni și pasionați.

Aplicația a revenit la modă încă de anul trecut, când aceasta a început să fie folosită din ce în ce mai mult în cluburile sociale de alergat, în special în rândul tinerilor, conform raportului anual din 2024 al platformei.