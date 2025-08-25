Aplicația BT Pay poate fi accesată inclusiv în limba maghiară

Aplicația BT Pay poate fi accesată de acum înainte inclusiv în limba maghiară de către utilizatorii din România, Ungaria sau din orice altă țară din lume, inclusiv de copiii și tinerii cu vârste între 8 și 18 ani care folosesc BT Pay Kiddo.

4,3 milioane de persoane folosesc BT Pay, iar 163.000 de copii și tineri își gestionează banii cu ajutorul BT Pay Kiddo. Datorită funcționalităților pentru banking de zi cu zi, aplicația contribuie la creșterea adopției banking-ului prin telefon, la formarea unor obiceiuri pozitive privind gestionarea banilor și la conectarea financiară a membrilor familiilor.

Accesarea informațiilor în limba maghiară este posibilă din cea mai recentă versiune BT Pay. Persoanele care nu au încă aplicația – inclusiv copiii și tinerii – o pot descărca din Google Play, App Store și Huawei App Gallery. În cazul minorilor, după descărcarea BT Pay pe telefon, aplicația poate fi folosită doar după ce este activată de părinți, din BT Pay.

Într-o etapă ulterioară, utilizatorii BT Pay vor putea accesa în aplicație, inclusiv în limba maghiară, asistentul virtual Chat BT, cu opțiunea de a continua comunicarea, tot prin chat, cu o persoană din echipa Băncii Transilvania.

Informații utile despre funcționalitățile BT Pay sunt publicate periodic pe Blogul BT. De asemenea, detalii despre aplicație pot fi accesate inclusiv prin opțiunea AI Search de pe site-ul BT. În ambele cazuri, informațiile sunt disponibile și în limba maghiară.

Articol susținut de Banca Transilvania