10 apicultori și un furnizor de utilaje, acuzați de procurorii DNA de fraude cu fonduri europene, prin „umflarea” prețului la remorci

Zece apicultori și un furnizor de utilaje agricole au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, sub acuzația de fraudă cu fonduri europene și naționale, prin supraevaluarea unor remorci achiziționate cu ajutoare din cadrul Programului Național Apicol.

La 12 milioane de lei se ridică valoarea prejudiciului invocat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, în acest caz, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de DNA.

În total, au fost trimiși în judecată 11 inculpați persoane fizice și o persoană juridică:

10 inculpați, persoane fizice fără calitate specială, I.A.C., I.N., S.I., T.C., P.C.C., P.I., D.V., A.A., B.V.B. și U.P.V., în calitate de apicultori sau reprezentanți în fapt ai unor societăți comerciale, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

persoana juridică S.C. AGRONORD INVESTIMPEX SRL și U.M.C., administratorul respectivei societăți comerciale, fiecare pentru săvârșirea infracțiunilor de: instigare la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (10 acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (18 acte materiale).

Procuorii susțin, în rechizitoriu, că au probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

„Cei 10 inculpați, în calitate de apicultori sau reprezentanți în fapt ai unor societăți comerciale, au solicitat sprijin financiar în cadrul Programului Național Apicol 2022, finanțat din fonduri europene și naționale, pe componenta privind „Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie (remorcă apicolă,/pavilion apicol) și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral”.

În acest context, cei 10 inculpați ar fi fost determinați, prin promisiunea acordării unor beneficii materiale, de către inculpatul U.M.C., ce deținea calitatea de administrator al societății Agronord Investimpex SRL, să solicite, în perioada 27 aprilie – 2 mai 2022, sprijin financiar pe componenta anterior indicată, în care să menționeze valori supraestimate ale utilajelor ce urmau a fi achiziționate. În acest scop, inculpatul U. M. C. le-ar fi pus la dispoziție celor 10 inculpați facturi proforme emise de S.C. Agronord Investimpex S.R.L. ce ar fi conținut date incomplete, documente ce au însoțit cererea de intenție a fiecărui beneficiar de sprijin financiar.

În continuare, inculpatul U.M.C. ar fi întocmit și emis, în numele aceleiași societăți, un număr de 18 facturi fiscale care conțineau date nereale în privința valorii de achiziție a utilajelor, documente justificative ce au fost folosite de cei 10 inculpați, în perioada 28 iulie 2022 – 1 august 2022, în conținutul cererilor de plată, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), cunoscând că sunt false.

Spre exemplu, din analiza probelor privind comercializarea de către S.C. Agronord Investimpex S.R.L. a utilajelor identificate sub denumirea de „remorcă auto” ar fi rezultat că cele 10 remorci au fost achiziționate de societatea comercială la prețuri de 19.499,99 lei TVA inclus, respectiv 23.099,99 lei TVA inclus, iar prețul practicat de respectiva societate în relația comercială cu cei 10 beneficiari apicoli indicați a fost de 118.950 lei TVA inclus.

Prin această modalitate ar fi fost obținute pe nedrept, sume de bani, ce constau în contravaloarea utilajelor decontate fiecărui beneficiar de sprijin financiar.

Prin întreaga activitatea infracțională descrisă s-ar fi creat un prejudiciu în sumă totală de 1.224.832 lei, valoare ce reprezintă totalitatea fondurilor europene și naționale ce ar fi fost obținute în mod necuvenit de către cei 10 inculpați”.

În vederea recuperării prejudiciului reținut în cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților. Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Neamț, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.