AOAR: IMM-urile, între supraviețuire și sacrificare. E nevoie de soluții inteligente pentru creditele garantate de stat

În perioada pandemiei, programe precum IMM Invest au reprezentat o gură de oxigen pentru companiile românești, astfel că statul a garantat creditele, băncile au finanțat, iar IMM-urile, coloana vertebrală a economiei, au reușit să supraviețuiască

Astăzi însă, datele publicate de BNR arată și partea mai puțin vizibilă a acestui mecanism:

creditele neperformante garantate de stat au crescut de peste 10 ori în ultimii doi ani, ajungând la aproape 1 miliard de lei;

o treime din creșterea creditelor restante din ultimul an provine din acest portofoliu;

IMM-urile sunt segmentul cel mai expus la aceste riscuri.

AOAR: „Nu toate IMM-urile sunt neviabile. Dar unele merită protejate”

AOAR subliniază că problema nu este generalizată. În realitate, există două categorii de firme:

IMM-uri care au utilizat creditele în scopuri productive și pot fi redresate, dacă beneficiază de sprijin adecvat;

IMM-uri aflate în dificultăți structurale, care nu mai pot rambursa datoriile și care, inevitabil, vor trebui lăsate să iasă din piață.

Dacă toate companiile sunt tratate la grămadă, există riscul major de a pierde exact acele IMM-uri viabile, esențiale pentru economie.

Soluțiile propuse de AOAR:

Segmentare inteligentă a IMM-urilor - diferențiere între firme cu potențial și cele cu modele de afaceri ne-sustenabile. Programe de restructurare țintite - perioade de grație extinse sau conversia parțială a datoriilor în instrumente pe termen lung pentru firmele viabile. Dialog imediat între stat (reprezentat inclusiv de Banca pentru Dezvoltare), bănci și instituții financiare - crearea unor mecanisme clare de evaluare și restructurare a portofoliilor de credite, cu implicarea fondurilor românești de private equity. Focalizare pe sectoare strategice - direcționarea garanțiilor către industrii cu rol critic (energie verde, digitalizare, agroalimentar), nu doar sprijin generalizat.

În concluzie, „nu toate IMM-urile pot fi salvate. Dar unele trebuie - pentru că reprezintă coloana vertebrală a economiei românești. AOAR solicită statului, băncilor și mediului privat să colaboreze pentru o triere sănătoasă: asumarea pierderilor inevitabile, dar și protejarea companiilor viabile prin instrumente financiare inteligente și printr-o partajare echitabilă a riscului”, se arată în poziția oficială a AOAR.