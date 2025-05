Antreprenorul Sergiu Neguț: Suntem într-o situație-limită, în care înțelegem mecanismele economice. Altfel, am sta în banca noastră și nu ne-am bate capul

Antreprenorul și investitorul Sergiu Neguț, co-fondator al companiei IT FintechOS și președinte al organizației de oameni de afaceri Romanian Business Leaders (RBL), a explicat, într-un scurt interviu pentru StartupCafe.ro, că, în contextul alegerilor prezidențiale din România, membrii RBL se simt obligați să susțină în continuare parcursul României pro-Europa, pro-NATO, pro-OECD.

Pe Sergiu Neguț l-am întâlnit, zilele acestea, la competiția de antreprenoriat Startarium și i-am solicitat un interviu succint despre situația actuală din România:

StartupCafe.ro: Voi, antreprenorii, poate mai rar vă ciocniți de politică, deși zilnic simțiți presiunea măsurilor statului și a percepției piețelor ca urmare a unor evenimente politice. Cum vezi situația aceasta în care ne găsim acum, cu alegerile prezidențiale de duminică?

Sergiu Neguț: Noi ne ciocnim de mediul politic în fiecare zi. Ca antreprenori, n-ai cum să nu fii impactat de mediul legislativ, mediul fiscal, de măsurile uneori de stimulare, alteori de pedepsire a unora sau altora. Când spun de pedepsire, mă refer în primul rând la faptul că atunci când dai niște facilități cuiva, înseamnă că iei de la ceilalți.Și noi ne dorim un cadru de reglementare cât mai uniform, stabil și clar, care să permită consolidarea economiei românești și creșterea ei pe termen lung. Acum, din păcate, din punct de vedere economic, România are deficitele gemene foarte mari, din care 9,3% din PIB, deficitul bugetar. Este efectiv uriaș. 9,3% din PIB înseamnă mai mult de 25% din venituri. Asta este foarte greu pentru stat. Și, pentru ajustare, în momentul acesta îți trebuie un pact național, un pact politic și o guvernare care înțelege și explică populației și discută inclusiv cu noi care sunt acele măsuri care pot fi aplicate, încât să facem treaba asta să funcționeze.

În momentul ăsta, campania electorală a întârziat deja toate măsurile care trebuiau luate mai devreme și ne-am trezit în situația în care suntem cu adevărat îngrijorați. Am făcut un sondaj intern în între membrii organizației, din peste 400 de răspunsuri, peste 62% din membrii noștri estimează că, în eventualitatea că nu păstrăm parcursul pro-european, care ne permite sprijinul Europei pentru consolidarea fiscală de care avem nevoie, se așteaptă să fie nevoiți să facă reduceri de personal. 69% se așteaptă ca puterea de cumpărare a angajaților lor care or să rămână să fie grav afectată. În situația în care nu suntem în continuare atât de parteneri cu Europa, cum am fost până acum. Și atunci e evident că deși treaba asta nu e direct pe direcția în care trebuie noi să ne manifestăm, ne simțim obligați să ne manifestăm și să spunem că în momentul ăsta direcția noastră strategică pe termen lung înseamnă pro-Europa, pro-NATO, pro-OECD devine o prioritate extrem de importantă pe termen scurt, în care nu avem altă variantă ca să navigăm perioada dificilă care urmează.

StartupCafe.ro: De luni încolo, ce variante aveți pe masă, în ambele situații?

Sergiu Neguț: Eu cred că, indiferent ce se va întâmpla, noi rămânem în continuare ferm angajați pe parcursul de a ajuta România să fie o țară mai trăibilă, o țară în care copiii noștri să își dorească să trăiască, în care să se bucure să participe și să locuiască aici și să trăiască aici. Asta înseamnă că o să ținem parcursul favorabil investițiilor, favorabil parteneriatelor internaționale cu țările bogate cu care stăm la masă în Uniunea Europeană. Și direcția asta poate să fie mai mult sau mai puțin sprijinită de o conducere politică nouă. Personal, sper că o să fie, dar suntem pregătiți pentru toate scenariile.

StartupCafe.ro: După ce ce ați dat acele comunicate de presă de la RBL, am observat că unii dintre comentatori se poziționau pro și contra, erau oameni care se întrebau de ce fac politică antreprenorii…

Sergiu Neguț: Noi nu facem politică în cazul ăsta, noi suntem într-o situație-limită, în care înțelegem mecanismele economice. Mecanismele astea economice îi fac pe marea majoritate a membrilor RBL să fie foarte îngrijorați. Și doar facem o proiecție asupra a ceea ce se poate îndrepta economia sub un anumit tip de abordare: ce înseamnă perspectiva unor alegeri anticipate, ce înseamnă perspectiva continuării unei instabilități politice peste deficitul bugetar pentru încă 3-6 luni. Asta ne îngrijorează cu adevărat. Altfel, am sta în banca noastră și nu ne-am bate capul, pentru că România a avut și guvernări mai bune, și guvernări mai proaste, dar noi am mers înainte. Și o grămadă de oameni au abordarea asta: nu e treaba noastră, să se ocupe alții. Dar cine sunt alții care se pot ocupa, dacă noi, care înțelegem mecanismele care ne ajută companiile să meargă bine sau prost, nu spunem ce credem noi că e mai bine?!

StartupCafe.ro: Mergi duminică la vot?

Sergiu Neguț: Sigur că da.