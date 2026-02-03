Antreprenorul Dan Ostahie, fondatorul Altex, a mai cumpărat spațiile a două magazine Brico Depot

Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat de la urmașii milionarului Dan Petrescu două magazine închiriate până acum de Brico Depot - care este din 2025 parte a grupului Altex, relatează Profit.ro.

Concret, fondatorul Altex a cumpărat Ideal Casa Property - firma care deținea locațiile din Baia Mare și Cluj. Ideal Casa era deținută de offshore-ul cipriot Semha Holdings, controlat de Dan Petrescu și administrat de persoana sa de încredere, Anca Surugiu. După tranzacție, firma a fost dizolvată, iar activele au fost transferate către Altex, mai arată sursa citată.

Dan Petrescu a murit în 2021 împreună cu întreaga familie, după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbușit în Italia. Singura rudă rămasă era mama sa, în vârstă de 98 de ani. Uriașa avere, estimată la 2-3 miliarde de euro, era administrată de partenera sa de afaceri, Anca Surugiu. În unele dintre firme, mandatul său de administrator a fost prelungit în ultimii 5 ani.

Altex a cumpărat în 2025 rețeaua de 30 de magazine Brico Depot de la grupul Kingfisher, iar ulterior a trecut și la achiziția spațiilor în care acestea funcționau cu chirie.

„Aceste achiziții fac parte din strategia noastră de consolidare și dezvoltare, prin care ne propunem să modernizăm magazinele preluate pentru a le aduce la standardele dorite și, în același timp, să protejăm investițiile realizate. Fiecare locație este analizată individual, fără a exista o regulă generală de achiziție a tuturor spațiilor”, a declarat recent Dan Ostahie pentru sursa citată.

El a mai spus că vrea să extindă rețeaua Brico Depot la 50 de magazine în următorii 5 ani.

Până acum, au fost cumpărate spații în Buzău, Târgoviște, Brăila, Târgu Mureș, Satu Mare, Baia Mare, Cluj și Botoșani. Din rețeaua de 30 de magazine, 18 sunt acum în proprietate, iar 12 sunt încă în chirie.





