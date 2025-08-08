Skip to content

Trei antreprenori au lansat un startup și după 8 luni i l-au vândut lui Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg Sursă: © Frédéric Legrand | Dreamstime.com

Meta, compania deținută de Mark Zuckerberg, cumpără startup-ul de voce cu AI WaveForms, la 8 luni după ce a fost fondat, potrivit The Information, citată de TechCrunch.

Este a doua achiziție din acest sector de inteligență artificială, după ce a mai cumpărat startup-ul PlayAI luna trecută. Totodată, este cea mai recentă achiziție pentru consolidarea Superintelligence Labs, noua divizie AI a Meta. Suma pentru care startup-ul a fost cumpărat nu a fost făcută publică.

Doi dintre co-fondatorii startup-ului, fostul cercetător Meta și OpenAI Alexis Conneau și fostul strateg de publicitate Google Coralie Lemaitre, s-au alăturat Meta, conform sursei citate. Nu se știe dacă al treilea co-fondator, Kartikay Khandelwal, se va alătura gigantului, de asemenea.

Alexis Conneau a lucrat la modul de voce avansat (Advanced Voice Mode) din GPT-4o cât timp lucra la OpenAI, potrivit LinkedIn.

WaveForms AI a fost fondat acum 8 luni și își propunea „să treacă Speech Turing Test” (Testul Turing pentru Vorbire), test care măsoară dacă oamenii pot distinge între vorbirea generată de AI și cea umană, conform paginii de LinkedIn. Firma și-a șters paginile de pe site-ul web propriu.

Totodată, startup-ul dezvolta „inteligență emoțională generală”, care se concentrează pe înțelegerea conștientizării de sine.

Firma a strâns 40 milioane dolari de la Andreessen Horowitz într-o rundă de tip seed, conform datelor de pe Crunchbase și a ajuns să valoreze 200 milioane dolari, a scris Reuters la acea vreme.

