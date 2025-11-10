Antreprenorul român care încalță Carabinierii și Garda Financiară din Italia. Fabrica de încălțăminte din Frumușani, cu roboți din bani europeni, lucrează și pentru Armata Română

Se știe că italienii sunt ași când e vorba de pantofi. Dar un antreprenor român „i-a bătut” la ei acasă. Sorin Nicolau face încălțăminte militară și tehnică la Frumușani, într-o fabrică dotată cu fonduri europene, și a câștigat contracte pentru echiparea Carabinierilor și Gărzii Financiare din Italia. Livrează și pentru Armata Română, Jandarmerie și Poliție.

Acum 20 de ani, Sorin Nicolau a vrut să producă încălțăminte de protecție de calitate și a început de la zero, cu un credit de 2.000 dolari americani, 10 angajați și o producție de 50 perechi pe zi la fabrica din Frumușani, Călărași. Până în prezent, antreprenorul român a realizat proiecte în valoare totală de 5 milioane de euro cu fonduri europene și a ajuns să producă încălțăminte pentru Carabinieri și Guarda di Finanza din Italia, printre alții.

StartupCafe.ro a mers la fabrica Lenox Prod pentru a vedea liniile de producție care urmează să fie robotizate aproape complet și parcursul de la pielea de calitate la perechile durabile de încălțăminte de muncă.

Inițial, Sorin Nicolau lucra la „o firmuliță mică din Tulcea” pentru care a vândut încălțăminte de protecție. La un an după aceea, în 2005, acesta s-a mutat în București, unde a accesat un credit de 2.000 dolari, prin care au fost construite fabrica și firma: „Totul a plecat de la acest credit”.

„Afacerea a crescut organic pentru că în permanență îmi căutam noi piețe, îmi căutam noi clienți și încercam să găsesc noi soluții pentru a mă dezvolta. Și pe o perioadă de aproape 20 de ani am ajuns lider în această piață de încălțiminte de protecție”, a spus Nicolau pentru StartupCafe.ro.

Lenox Prod vinde direct, în principal, firmelor interesate și participă la licitații, atât la cele din sectorul public, cât și din sectorul privat. Astfel, printre clienții firmei se numără companii și instituții ca OMV Petrom, Hidroelectrica, Metrorex, Electrica, E.ON, diferite companii de pază, Armata Română, Poliția Română, Jandarmeria și alții.

Undeva în 2014, compania a început să se extindă și în Europa, producând astfel încălțăminte pentru carabinierii italieni, Guarda di Finanza (Italia), și pentru companii din Franța, Germania, Norvegia, Bulgaria și Grecia.

„Prin agenții pe care îi avem în diferite țări, noi încercăm să mergem la marile licitații ale lor. Participăm la licitațiile care sunt organizate de către carabinierii din Italia sau Guarda de Finanza sau marele companii din Franța sau din Germania, și suntem mândri că noi putem să ne batem de la egal la egal cu orice firmă, cât de mare ar fi, la orice nivel de calitate”, spune antreprenorul.

În curând, Nicolau are în plan și deschiderea unei noi divizii, Lenox Distribution, prin care vrea să vândă încălțăminte în regim B2C, printr-un site.

„Ne-am gândit foarte mult să vindem către B2B și B2C și să dezvoltăm sectorul online. Online-ul reprezintă deschiderea unei lumi noi și cu un bun marketing și o gândire bine pusă la punct, te poți dezvolta exponențial. În prezent, am demarat dezvoltarea unor linii de trekking și încălțiminte casual”.

Primul proiect pentru fonduri europene a fost depus acum aproximativ 10 ani, spune antreprenorul, pentru care a fost „o mare incertitudine”, având în vedere traseul care trebuia să fie parcurs pentru accesarea banilor. Între timp, compania Lenox Prod a accesat fonduri pentru „aproape toate domeniile”, de la utilaje performante, la panouri solare, roboți și inteligență artificială.

Cu ajutorul fondurilor europene, Lenox Prod susține că este singura firmă românească cu mașină de injecție direct pe fața încălțămintei. O astfel de investiție ar fi fost imposibilă din fondurile proprii, a spus Sorin Nicolau.

„Încă de la primul proiect care l-am implementat, concepția mea despre business a fost să încerc să fiu cel mai bun sau cât mai aproape de vârf în acest domeniu. Atunci, primul lucru a fost să achiziționăm utilaje foarte performante, în sensul că suntem singura firmă românească care are mașină de injecție cu injecții direct pe fața încălțămintei. Lucrul ăsta l-am făcut deoarece am considerat că acesta reprezintă viitorul, iar acum 10 ani, când am luat această decizie, în tot parcursul acestui timp, mi-a demonstrat că am avut dreptate” – Sorin Nicolau, fondator Lenox Prod.

O altă linie dezvoltată cu ajutorul fondurilor europene a fost designul de încălțăminte, lucru la care firma a lucrat cu designeri din străinătate, alături de cele 11 matrițe unice cumpărate.

De asemenea, fabrica a ajuns, cu ajutorul panourilor fotovoltaice instalate printr-un alt proiect, la un consum de aproape 90% din energie verde: „Am observat că facturile de la energie sunt foarte ridicate. Împreună cu consultantul, am gândit un proiect în care să putem să devenim aproape independenți energetic”, a spus Nicolau.

Tinerii români nu mai vor să facă încălțăminte, dar vin roboții

Cel mai recent proiect de accesare a fondurilor europene este legat de robotizarea producției cu ajutorul inteligenței artificiale, proiect în valoare totală de aproape 3 milioane de euro. Nicolau a fost determinat de o problemă relativ comună pentru antreprenorii români, aceea de lipsă a forței de muncă, în special în rândul tinerilor:

„Din păcate, în industria noastră, tânăra generație nu mai dorește să lucreze și am din ce în ce mai puține cereri pentru a veni să lucreze în producție. Deci, cum văd eu viitorul acestei industrii, este robotizarea. Robotizăm aproape 80% din fluxul tehnologic, iar cei 20%, oamenii care vor lucra, vor fi atât de bine plătiți încât o să le facă plăcere să vină la muncă”, a spus Sorin Nicolau.

Antreprenorul spune că, dacă vor mai exista oportunități de a accesa fonduri europene în viitor, tot în această direcție va vrea să investească, de roboți și inteligență artificială, pentru a „contracara concurența neloială (...) producția făcută în China”.

O nouă tranșă de roboți va ajunge la fabrică în decursul lunii noiembrie, iar ultima tranșă va ajunge la începutul anului viitor, moment în care va fi robotizată aproape toată linia de producție, a mai declarat antreprenorul. Sorin Nicolau spune că fondurile din Politica de Coeziune a UE, alături de alte ajutoare europene, au contribuit la creșterea și dezvoltarea afacerii sale.

Liniile de finanțare accesate de Sorin Nicolau pentru Lenox Prod

ÎN CURS: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027: Utilaje, inteligență artificială și robotizare – aprox. 15 milioane de lei, din care 7.8 milioane lei nerambursabili