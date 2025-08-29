Antreprenor IT: Umblă niște economiști, care nu au fost expuși la economia reală, pe holuri la Ministerul de Finanțe, ceva de speriat

Antreprenorul Alexandru Lăpușan, cofondator al companiei IT Zitec, a avertizat, marți, că o prevedere propusă în al doilea pachet fiscal al Guvernului Bolojan riscă să „omoare” o importantă sursă de finanțare a startup-urilor românești de tehnologie, împrumuturile convertibile de la investitori.

Lăpușan consideră că economiștii din Ministerul Finanțelor „nu pricep efectele” măsurii propuse în proiectul de lege, privind împrumuturile convertibile.

„Umblă niște economiști, care nu au fost expuși la economia reală, pe holuri la Ministerul de Finanțe, ceva de speriat. Specialitatea lor este să arunce cu piatra în lac, apoi să asiste la spectacolul celor ce încearcă să o scoată. Bine, mai e și metafora cu butoiul de vin în care se pune ceva rău, dar o las pentru următoarea lor intervenție, că sigur mai fac.

Acum tocmai doresc (nu intenționat, ci pentru că sigur nu pricep efectele) să omoare instrumentul standard internațional de finanțare pentru startupuri, anume împrumuturile convertible. Sunt normale, așa se finanțeaza startupurile (chiar și cele devenite vedetă) între rundele de investiții. Fără acest instrument, se vor muta toate în alte țări, investitorii nu vor dori să fie obligați să accepte o evaluare la 2 ani și obligația de convertire. Și cele noi și cele vechi, toate” - a scris Lăpușan pe Facebook.

„Partea buna este că la vârf, echipa de la minister înțelege subiectul. Partea proastă este că umblă la legi unii nepriceputi de prin coaliție. Oare cine din coaliție are această specialitate, de încurcă și ministerele gestionate de alte partide?” - se întreabă omul de afaceri, care este și vicepreședinte al Fundației RBL.

El se referă la propunerea de modificare a Legii 31/1990 privind societățile comerciale, din pachetul 2 de reforme.

Prin măsurile propuse de Ministerul Finanțelor, companiile care înregistrează un activ net sub jumătate din capitalul social și au datorii către acționari/asociați rezultate din împrumuturi ar fi obligate, după expirarea unui termen mai degrabă scurt, să majoreze capitalul social prin conversia parțială sau totală a acestor creanțe.

„Introducerea obligativității capitalizării împrumuturilor acordate de acționari sau finanțatori în capitalul social al firmelor aflate la început de drum, în perioada de startup în care operează cu capitaluri proprii negative, va conduce la evitarea României pentru investiții ale unor fonduri de capital privat (“private equity” sau PE) și de capital de risc (“venture capital” sau VC), precum și de investitori privați informali (“angel investors”)” - au explicat Fundația Romanian Business Leaders și Asociaţia de Investiţii Private din Romȃnia.

În mod normal, startup-urile ar trebui să poată opera ani întregi cu pierderi atât timp cât acționarii sau investitorii acoperă capitalul prin majorări succesive și compania nu intră în incapacitate de plată.