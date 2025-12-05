Cod QR pe bonul fiscal: Amânarea amenzilor pentru firme, adoptată de Guvern 

Sancțiunile pentru firmele care emit bonuri fiscale fără ca acestea să conţină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și alte informații sub formă de cod QR vor fi suspendate până la data de 1 noiembrie 2026, prevede un proiect de OUG adoptat, vineri, de Guvern.

„Se prevede suspendarea, până la data de 1 noiembrie 2026, atât a aplicării dispozițiilor care reglementează ca și contravenție emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conțină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și alte date prevăzute de legislație, sub formă de cod QR, cât și a celor care stabilesc sancțiunea aplicabilă pentru această faptă, în vederea acordării timpului necesar pentru conformarea operatorilor economici și evitarea sancționării acestora în condițiile în care obligația instituită de lege nu a putut fi adusă la îndeplinire din motive care nu le sunt imputabile”, a anunțat Guvernul.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, sancțiunile au fost aplicabile doar pentru o perioadă scurtă, întrucât anul trecut, prin OUG nr. 125/2024, aplicarea lor a fost amânată până la 1 septembrie 2025.

Amenzile, care, potrivit legii, sunt cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, vor fi suspendate din nou, deoarece este nevoie de timp suplimentar pentru conformarea la anumite cerințe precum:

modificarea legislației de nivel secundar și terțiar din domeniul aparatelor de marcat;

dezvoltare de software de către distribuitorii autorizați de aparate de marcat electronice fiscale;

testarea la ICI București a tuturor modelelor de aparate de marcat existente pe piață, în vederea obţinerii suplimentului de aviz tehnic;

instalarea noului soft, operațiune ce implică deplasarea tehnicienilor de service, în cazul tuturor aparatelor de marcat (circa 900.000 de aparate de marcat).

Astfel, va fi suspendată „până la data de 1 noiembrie 2026, atât aplicarea dispozițiilor care reglementează ca și contravenție emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conţină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și datele prevăzute la art. 4 alin. (2^1) din ordonanța de urgență, sub formă de cod QR, cât și a celor care stabilesc sancțiunea aplicabilă în cazul săvârșirii faptei, spre a se asigura contextul necesar conformării atât din perspectiva cadrului legislativ, cât și în ceea ce privește îndeplinirea condiției privind obţinerea de la ICI București, de către distribuitorii autorizați, a suplimentului de aviz tehnic”.

Amenzile cuprinse între 2.000 și 4.000 lei se aplică în continuare pentru emiterea bonurilor fiscale cu date eronate (altele decât cele prevăzute la lit. c) a art. 10 din OUG 28/1999) sau fără ca acestea să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin.(1) și respectiv unitatea de măsură prevăzută la art. 4 alin.(2) din același act normativ.

Reprezentanții Patronatului Comercianților și Servisanților de Case de Marcat din România au atras atenția încă de la începutul lunii septembrie 2025 că deși sancțiunile privind codul QR pe bonul fiscal intraseră în vigoare, implementarea măsurii rămâne dificilă.

Potrivit aceleiași organizații patronale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a aplicat deja câteva amenzi unor operatorii economici din București pentru lipsa codului QR pe bonul fiscal, fiind prima dată când acest serviciu se implică într-o tematică de control în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale. Acțiunea de control ar fi debutat în sectorul 6 București și ar fi continuat apoi și în alte sectoare.