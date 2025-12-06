Platformele crypto, obligate să trimită la ANAF informații despre câștigurile utilizatorilor- ordonanță de urgență

Platformele crypto sunt obligate să trimită la ANAF informații care să permită Fiscului să identifice veniturile obținute de utilizatori din tranzacțiile cu criptomonede, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate vineri de Guvernul Bolojan, pentru modificarea Codului de procedură fiscală.

„Furnizorii de servicii de criptoactive din România, vor avea obligația să transmită informații către ANAF, autoritățile fiscală putând astfel să identifice corect veniturile obținute prin aceste tranzacții. Adoptarea acestei măsuri asigură respectarea termenelor europene, reduce riscul de evaziune fiscale și previne posibile obligații asumate de România” - a informat Guvernul, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

După adoptarea ordonanței de urgență, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va trebuie să ia măsuri pentru consolidarea capacității administrative: modernizarea infrastructurii IT, dezvoltarea formularelor de colectare a datelor si implementarea procedurilor de control pentru respectarea obligațiilor de raportare.

Prin această ordonanță, România transpune în legislația națională Directiva UE (DAC8, nr. 2023/2226) care reglementează tranzacțiile cu criptoactive.

La nivel internațional, standardele OCDE pentru schimbul automat de informații fiscale, incluzând Cadrul de Raportare privind Criptoactivele (CARF) si modificările aduse Standardului Comun de Raportare (SCR), stabilesc proceduri unitare de raportare şi schimb de informații între jurisdicții, asigurând o cooperare fiscală eficientă și standardizată.

Neimplementarea DAC 8 în termenul stabilit ar putea expune România la sancțiuni semnificative din partea Comisiei Europene, cu penalități zilnice cuprinse între 1.754.4 şi 105.264 euro si o sumă forfetară minimă de 1,63 milioane euro.

Prin aceste măsuri, Guvernul spune că se aliniază calendarului european de digitalizare și standardizare fiscal, evitând riscul excluderii României din mecanismul comun de raportare și consolidând rolul țării în cooperarea fiscal internațională.

Iată mai jos proiectul de OUG în forma inițiată de Ministerul Finanțelor (la ora transmiterii știrii, OUG încă nu era publicată în Monitorul Oficial):