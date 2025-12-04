Situații financiare 2025: Până când vor trebui să le depună firmele în 2026 și ce amenzi riscă pentru depășirea termenului

Firmele vor trebui să depună situațiile financiare anuale pentru anul 2025 până la 31 mai 2026, însă, deoarece această dată cade într-o duminică, iar luni, 1 iunie, este zi liberă legală, termenul limită se prelungește până marți, 2 iunie 2026.

Recent, Ministerul Finanțelor a pus în transparență un proiect de ordin referitor la principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la ANAF.

Documentul clarifică termenele pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025 și stabilește totodată obligația ca acestea să fie transmise exclusiv în format electronic, conform specificațiilor publicate pe portalul ANAF.

Firmele vor putea depune situațiile financiare și raportările contabile pentru anul 2025 până la 2 iunie 2026, deoarece 31 mai cade într-o duminică, iar 1 iunie este zi liberă legală. Pentru asociații, ONG-uri și alte entități termenul este până la data de 30 aprilie inclusiv a exerciţiului financiar următor celui de raportare.

„Subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România depun situații financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală până la data de 31 mai inclusiv a exerciţiului financiar următor celui de raportare. Fac excepție subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European și persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România. În cazul în care datele corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora”, mai prevede proiectul de ordin.

Prezentarea informațiilor în situațiile financiare anuale se face cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.

Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în lei. Potrivit documentului, entitățile depun la ANAF situațiile financiare și raportările contabile numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității. Declarația de inactivitate se depune în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Depunerea situațiilor financiare anuale. Amenzi

Contribuabilii care nu depun deloc situațiile financiare anuale riscă o amendă între 2.000 lei și 5.000 lei. De asemenea, cei care depășesc termenul legal de depunere a situațiilor financiare vor fi sancționați astfel:

cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare;

cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare;

cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Accesează și descarcă Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală: