Amnistia fiscală pentru patronii cărora ANAF le cere TVA din urmă: Raport de admitere cu modificări la propunerea de lege din Parlament

Propunerea de lege de amnistiere fiscală a patronilor care s-au trezit că ANAF le cere zeci de mii de euro pe ultimii 5 ani merge mai departe, inițiativa legislativă primind raportul de admitere cu amendamente din partea Comisiei de buget-finanțe a Senatului.

Vorbim despre cazurile asupra cărora StartupCafe a atras atenția încă de anul trecut: patroni de afaceri mici s-au plâns că ANAF le-a anulat codul de TVA cu ani în urmă. Oamenii spun că acum Fiscul le cere zeci de mii de euro TVA pe ultimii șase ani și penalități, deși ei nu au încasat acel TVA de la clienții lor. Unii dintre cei afectați au invocat faptul că au avut codul de TVA suspendat și nu au mai colectat TVA de la clienți. Antreprenorii se plâng că ANAF i-a lăsat să funcționeze așa ani întregi, fără să le atragă atenția să colecteze TVA de la clienți și să-l vireze la stat.

După ce am semnalat situația pe StartupCafe, 29 de parlamentari de la putere au depus oficial la Parlament o propunere de lege pentru amnistierea fiscală a mii de firme afectate. În expunerea de motive, parlamentarii citează și un articol de pe StartupCafe.ro, în care am atras atenția asupra acestei situații.

După avizele necesare, inițiativa legislativă semnată de zeci de parlamentari de la aproape toate grupurile politice din Legislativ a primit și raportul de admitere din partea comisiei sesizate în fond.

Senatorii din Comisia de buget-finanțe au adoptat și o completare la textul inițial. Prin amendamentul admis se extinde amnistia fiscală și pentru o serie de firme care au avut anulat codul de TVA conform vechiului Codul fiscal - Legea 571/2003.

Ce prevede modificarea operată în Comisia de buget a Senatului

Conform propunerii de lege, se anulează diferențele de obligații fiscale principale reprezentând taxa pe valoarea adăugată și/sau obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

Senatoruii din Comisia de buget extins măsura de amnistie fiscală, printr-un amendament. Astfel, măsura de amnistie se va aplica şi cazul în care anularea inregistrării în scopuri TVA s-a realizat in aplicarea art. 153 alin. (9) lit. a), b), d) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma în vigoare la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Aici e vorba de vechiul Cod fiscal, care prevedea că firmele înregistrate în scopuri de TVA trebuiau să anunțe, în termen de 15 zile, ANAF cu privire la: modificări ale informaţiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscal competent în legătură cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare; precum și la încetarea activităţii lor economice.

Mai departe, propunerea de lege prevede că se restituie contribuabililor diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a viitoarei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Restituirea se face la cererea contribuabililor.

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