Ghid ANAF: Tot ce trebuie să știi despre executarea silită. Somație, mediere, reguli și alte informații utile în 2026

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Ploiești a publicat un ghid PDF cu informații despre stingerea creanțelor fiscale prin executare silită, valabile în anul 2026.

Materialul informativ conține informații precum: ce presupune stingerea creanțelor fiscale, ce înseamnă executarea silită, măsurile asigurătorii, prescripția executării silite, reguli privind executarea silită, somația, medierea, suspendarea și încetarea executării, poprirea și alte detalii.

În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate și restante, organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, începe executarea silită, cu anumite excepții:

1. cazul în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluționare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală datorată de debitor;

2. pentru creanțele fiscale stabilite printr-o decizie de organul fiscal, dacă debitorul notifică organul fiscal, cu privire la depunerea unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție;

3. debitorul a obținut o eșalonare la plată;

4. debitorul a obținut în instanță suspendarea executării.

Executarea silită se face de organul de executare silită competent prin intermediul executorilor fiscali. Aceștia trebuie să dețină o legitimație de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activității.

Executorii fiscali pot:

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, în scopul identificării bunurilor care pot fi executate silit, precum și să analizeze evidența contabilă a debitorului în scopul identificării terților;

b) să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

c) să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces verbal;

d) să constate contravenții și să aplice sancțiuni potrivit legii.

Reguli privind executarea silită

Executarea silită se întinde asupra veniturilor și bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanțelor fiscale și a cheltuielilor de executare.

Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanțelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepția cazului în care din motive obiective în legătură cu situația patrimonială a debitorului acest nivel nu poate fi respectat.

Sunt supuse sechestrării și valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta și/sau identificate de către organul de executare silită, într-o anumită ordine de prioritate.

În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalitățile de executare silită (poprire și sechestru). Executarea silită a creanțelor fiscale nu se perimă.

Măsurile de executare silită se aplică diferenţiat, în funcţie de cuantumul şi vechimea creanţelor fiscale.

Emitere somație după 180 de zile de la ultima emitere, dacă:

a) datoria nu depăşeşte 3.000 lei, pentru contribuabilii mari;

b) datoria nu depăşeşte 1.500 lei, pentru contribuabilii mijlocii;

c) datoria nu depăşeşte 500 lei, pentru ceilalți contribuabili;

d) datoria nu depăşeşte 100 lei, pentru contribuabilii persoane fizice.

Emitere popriri persoane fizice:

a) până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației, datoriile sunt peste 2.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, datoriile sunt peste 1.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, datoriile sunt peste 100 lei.

Conform ghidului, executarea silită începe prin comunicarea somației. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenția de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită. Somația este însoțită de un exemplar al titlului executoriu.

Accesează și descarcă ghidul cu informații complete privind stingerea creanțelor fiscale prin executare silită.

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