Ministerul Finanțelor a elaborat Declarația 183 privind valoarea adaosului comercial la benzină și motorină

Benzinăriile din România și alți operatori din sectorul carburanților vor trebui să depună noua Declarație 183 privind valoarea medie anuală a adaosului comercial la benzină și motorină, iar acum Ministerul Finanțelor a publicat în consultare modelul acestui formular.

Ministerul Finanțelor a publicat marți, în dezbatere, Proiectul de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 183 „Declarație privind valoarea medie anuală a adaosului comercial”.

Declarația privind valoarea medie anuală a adaosului comercial se completează şi se depune de către operatorii economici care importă, produc benzină şi motorină, distribuie şi/sau comercializează aceste produse.

Obligația este prevăzută de Legea nr. 162/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei.

Fac excepție activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și cele de import și prima vânzare a produselor petroliere imporate, prevăzute la art. 2 alin. (11) din aceeași lege.

În cazul în care operatorul economic corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Ordinul ministrului Finanțelor pentru stabilirea modelului declarației 183 urmează să se publice în Monitorul Oficial iar apoi firmele vizate vor avea la dispoziție 5 zile pentru a o depune.

Declarația privind valoarea medie anuală a adaosului comercial se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul e-guvernare.ro, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Perioada de raportare este anul 2025.

Pe data de 4 august 2026 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 162/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei.

Legea prevede limitarea adaosului comercial la benzină și motorină până pe 31 octombrie 2026.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 162/2026, până la data de 31 octombrie 2026, inclusiv, valoarea medie a adaosului comercial pentru benzină şi motorină în segmentul rafinare şi vânzare angro şi cu amănuntul, exceptând exporturile şi livrările intracomunitare, este limitată la cel mult valoarea medie anuală a adaosului comercial practicat pentru aceste produse în anul 2025 de către fiecare operator economic care importă, produce benzină şi motorină, distribuie şi/sau comercializează aceste produse.

Pentru operatorii economici înfiinţaţi în cursul anului 2025, cu activitate mai mică de 12 luni calendaristice, adaosul comercial este limitat la cel mult valoarea medie a adaosului comercial practicat corespunzător perioadei de activitate desfăşurate în anul 2025.

De asemenea, potrivit alin. (4), prin valoarea medie anuală a adaosului comercial, se înţelege raportul dintre totalul veniturilor înregistrate din vânzarea produselor minus cheltuielile corespunzătoare costului de achiziţie, respectiv costului de producţie al acestora în segmentul rafinare şi vânzare angro şi cu amănuntul, astfel cum au fost acestea înregistrate în contabilitate în anul 2025, şi cantitatea totală de produse vândute, exprimată în litri, tone, pentru fiecare tip de produs.

Această modalitate de calcul se aplică în mod corespunzător şi pentru perioada de aplicare a legii.

Potrivit art. 2 alin. (8) din lege, valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum şi calculul care a determinat valoarea se comunică Ministerului Finanțelor. Modalitatea de comunicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanțelor.