Aplicația de Cadastru e-Terra, repornită etapizat, după aproape o lună de la atacul informatic suferit de ANCPI

Începând de marți, 11 august 2026, ora 15.00, aplicația de Cadastru e-Terra, de care depind achizițiile imobiliare din România, a fost repornită etapizat, a anunțat Guvernul, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, la aproape o lună de la atacul cibernetic suferit de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Sistemul e-Terra a fost repornit pentru personalul ANCPI, al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), precum și pentru notarii publici, a precizat Guvernul.

Repornirea aplicației reprezintă un „prim pas pentru reluarea integrală și normalizarea activității de cadastru și publicitate imobiliară”, a menționat Executivul.

Procesul de repornire se realizează în „condițiile stabilite în urma verificărilor și testelor efectuate de specialiști”, conform sursei citate.

În schimb, publicul larg rămâne, deocamdată, fără acces la aplicațiile online ANCPI care îi sunt destinate.

„Facem precizarea că repornirea etapizată privește exclusiv sistemul e-Terra, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite deocamdată și vor fi repuse în funcțiune etapizat, cu anunț prealabil”, recunosc autoritățile române.

Ce se face acum pe aplicația e-Terra repornită

Prima zi de funcționare a aplicației e-Terra este dedicată înregistrării actelor instrumentate în perioada de indisponibilitate a aplicației.

„Pentru a asigura o reluare controlată a activității și pentru a evita formarea unor blocaje, prima zi de funcționare a aplicației e-Terra va fi dedicată cu prioritate înregistrării actelor primite prin corespondență și a celor instrumentate de notarii publici în perioada în care sistemul nu a fost disponibil”, se justifică guvernanții.

Astfel:

Personalul OCPI va avea prioritar sarcina de a înregistra actele care au fost depuse prin poștă în perioada în care aplicația e-Terra nu a funcționat;

Notarii publici vor putea începe înregistrarea actelor instrumentate în această perioadă și care nu au putut fi depuse prin intermediul sistemului.



Marți, în prima zi de funcționare a e-Terra, NU vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și respectiv informare, a precizat Guvernul.

Începând de miercuri, 12 august 2026, ora 8:30, aplicația e-Terra va fi disponibilă și altor categorii de utilizatori: persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici-judiciari, executori judecătorești, care aveau acces în această aplicație înainte de producerea incidentului, conform calendarului oficial.

Pentru acești utilizatori sunt puse la dispoziție manuale de utilizare și materiale video cu instrucțiuni, menite să faciliteze reluarea activității.

De asemenea, pentru personalul OCPI sunt organizate ședințe de lucru și sesiuni de instruire, astfel încât reluarea activității să se realizeze în condiții cât mai bune.

Prelungire de termene la anumite proceduri

Pentru cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI.

Odată cu reluarea activității, resursele de personal disponibile vor fi mobilizate pentru soluționarea acestor cereri în termenul legal, a precizat Guvernul.

Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. Odată cu repunerea în funcțiune a aplicației, toate cererile - atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului și neînregistrate la OCPI-uri, sunt introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor.

Valabilitatea extraselor de carte funciară deja eliberate și valabile la momentul incidentului a fost, de asemenea, prelungită automat cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului, tocmai pentru a proteja rangul actelor notariale încheiate în această perioadă. Măsurile luate au ca scop protejarea rangului tuturor actelor autentificate pe durata întreruperii.

Noi probleme nu sunt excluse de Guvern

După repornirea aplicației e-Terra, sistemul va fi monitorizat permanent pentru „identificarea și remedierea operativă a eventualelor probleme”, a precizat Guvernul.

În cazul apariției unor „blocaje sau al unor întreruperi temporare ale funcționării”, Executivul dă asigurări că „echipele tehnice specializate sunt pregătite să intervină operativ”.

„Eventualele probleme identificate vor fi analizate și remediate în cel mai scurt timp posibil” - promit guvernanții.

ANCPI va menține comunicarea permanentă cu instituțiile implicate în procesul de repunere în funcțiune a aplicației e-Terra, respectiv Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint.

În perioada următoare, accesul și funcționalitățile aplicației vor fi extinse și stabilizate etapizat, pe măsura monitorizării comportamentului sistemului și a volumului de solicitări.

ANCPI și OCPI acordă prioritate activității restante și revenirii cât mai rapide la fluxurile normale de lucru, cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile.

Reluarea etapizată a aplicației e-Terra urmărește „asigurarea unui proces sigur și controlat și reprezintă un pas important pentru revenirea la desfășurarea normală a activității de cadastru și publicitate imobiliară”, susține sursa citată.

Posibili timpi de răspuns mai mari în perioada imediat următoare

Aplicația e-Terra funcționează în prezent în Cloudul Guvernamental, o infrastructură performantă, care oferă condiții tehnice superioare celor ale infrastructurii utilizate anterior.

„Cu toate acestea, în perioada imediat următoare repornirii, este posibil ca, din cauza volumului ridicat de accesări și a numărului mare de solicitări acumulate pe perioada indisponibilității sistemului, timpii de răspuns ai aplicației să fie mai mari”, recunoaște Guvernul, în comunicatul oficial.

Pe măsura stabilizării volumului de accesări și a fluxurilor de lucru, este de așteptat ca aplicația să revină la parametrii normali de funcționare.

Unele documente PDF pot fi temporar indisponibile

În perioada imediat următoare repornirii, pot apărea temporar și situații în care unele documente în format PDF să fie indisponibile.

Această situație este determinată de faptul că procesul de transfer al documentelor în Cloudul Guvernamental nu este încă finalizat.

„Precizăm că indisponibilitatea temporară a unor documente nu înseamnă pierderea sau ștergerea acestora. Documentele vor deveni disponibile pe măsură ce procesul de transfer este finalizat” - a mai transmis Guvernul.