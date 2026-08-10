Listă ANAF: Noile situații în care firmele prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA 

ANAF a pregătit un proiect de ordin prin care actualizează procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Potrivit art. 169 alin.(4) lit.a) - c) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA dacă:

organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează aspecte de natură fiscală şi se constată că au incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA;

în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală;

cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare.

Ulterior, OUG nr. 38/2026 a stabilit că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și dacă se regăsesc în alte situaţii (cu excepția celor de mai sus), situații care se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

Astfel, ANAF propune ca noile situații în care persoanele impozabile prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA să fie aprobate printr-o anexă la Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

De asemenea, se modifică procedura, în scopul stabilirii fluxului procedural prin care organele fiscale cu atribuții de administrare fiscală analizează noile situații și soluționează DNOR depuse de persoanele impozabile aflate în aceste situații, în funcție de rezultatul analizei.

Totodată, ANAF propune modificarea următoarelor aspecte procedurale, rezultate din activitatea practică a organelor fiscale cu atribuții în soluționarea solicitărilor de rambursare:

redefinirea sintagmelor ”deconturi aflate în curs de soluționare” și ”primul decont cu opțiune de rambursare”;

comunicarea actelor către persoana impozabilă să se facă de către structura emitentă (ex.compartimentul de colectare să comunice persoanei impozabile Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, după efectuarea operaţiunilor de stingere a creanţelor fiscale);

având în vedere circuitul electronic al documentelor între structurile de administrare și structurile de inspecție fiscală, propunem ca informațiile din deconturile pentru care este necesară efectuarea inspecției fiscale anticipate să fie transmise, zilnic, prin intermediul unui borderou, compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală, de către compartimentul de specialitate;

pentru situațiile în care, după emiterea deciziei de rambursare fără efectuarea inspecției fiscale anticipate, organul fiscal constată că persoana impozabilă prezintă risc de rambursare necuvenită sau a fost declanșată procedura de lichidare voluntară/a fost deschisă procedura de insolvență, se desființează, potrivit procedurii, decizia de rambursare emisă, se propune standardizarea unui model de Decizie privind desființarea deciziei de rambursare a TVA.

pentru situațiile în care, la data radierii persoanei impozabile au rămas deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare nesoluţionate, se propune ca sumele negative înscrise în aceste deconturi să fie transferate într-o evidență separată, până la stabilirea persoanei care preia eventualul drept de rambursare.

Lista situațiilor din care rezultă că firmele prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA

Situațiile din care rezultă că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA, altele decât cele prevăzute la art.169 alin.(4) lit.a)-c), din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sunt:

1. Persoana impozabilă are acționari, asociați sau administratori care figurează în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA;

2. Persoana impozabilă are acționari, asociați sau administratori care dețin asemenea calități la alte persoane impozabile care figurează în Baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA;

3. Persoana impozabilă însăși, asociații, acționarii sau administratorii acesteia au înscrise în cazierul fiscal informații privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul stabilită prin decizia organului fiscal competent sau atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă;

4. Persoanele cu atribuții de reprezentare sau de administrare a persoanei impozabile sau participanții la capitalul social au înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

5. Persoana impozabilă a efectuat regularizări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile sau colectate în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, cu impact semnificativ asupra sumei solicitate la rambursare;

6. Se constată creșterea semnificativă a sumei solicitate la rambursare față de solicitările anterioare;

7. Se constată frecvența ridicată a corecțiilor de erori materiale în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, cu impact semnificativ asupra sumei solicitate la rambursare;

8. Persoana impozabilă nu are depuse, la data depunerii decontului cu opțiune de rambursare, declarațiile fiscale D394, D390, D406 al căror termen de depunere a expirat;

9. Persoana impozabilă se află în procedurile de prevenire a insolvenței, potrivit legii;

10. Persoana impozabilă se află în insolvabilitate;

11. Persoana impozabilă a fost înființată cu mai puțin de 6 luni înaintea depunerii decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus soluționării;

12. Se constată că valoarea TVA înscrisă în facturile emise raportate în sistemul RO e-Factura și bonurile fiscale raportate în sistemul RO e-Case de marcat este semnificativ mai mare decât valoarea TVA colectată pentru operațiuni interne înscrisă în decontul de TVA, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la sistemul TVA de încasare;

13. Se constată că valoarea TVA deductibilă pentru achiziții de bunuri/servicii în interiorul țării inclusă în deconturile de TVA depuse de persoana impozabilă este semnificativ mai mare decât valoarea TVA aferentă facturilor raportate în sistemul RO e-Factura de furnizorii acesteia, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la sistemul TVA de încasare;

14. Cel puțin unul dintre furnizorii care au emis facturile din care provine o proporție semnificativă a TVA deductibilă înscrisă în DNOR se află în oricare dintre următoarele situații:

a) figurează în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită;

b) figurează în baza de date specială privind persoanele impozabile pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă;

c) are înscrise, în cazierul fiscal, fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

d) nu a depus declarațiile fiscale D300, D394, D390, D406 pentru care a intervenit obligația legală de depunere în perioada din care provine suma solicitata la rambursare;

e) valoarea TVA înscrisă în facturile emise raportate în sistemul RO e-Factura și bonurile fiscale raportate în sistemul RO e-Case de marcat este semnificativ mai mare decât valoarea TVA colectată pentru operațiuni interne înscrisă în decontul de TVA, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la sistemul TVA de încasare;

f) se află în stare de insolvabilitate, insolvență/reorganizare, faliment sau în procedurile de prevenire a insolvenței;

g) înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA;

h) figurează, la data analizei, în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați sau în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 a fost anulată;

i) a fost înregistrat/reînregistrat în scopuri de TVA în ultimele 6 luni și utilizează altă perioadă fiscală decât luna calendaristică pentru declararea și plata TVA;

j) este persoană afiliată cu persoana impozabilă care solicită rambursarea TVA.

k) a fost înființat cu mai puțin de 6 luni înaintea depunerii DNOR care face obiectul analizei.

Accesează și descarcă proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.