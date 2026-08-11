Noile reguli pentru sediile secundare și Reges Online: Ministerul Muncii confirmă o problemă tehnică semnalată de consultanții fiscali. Ce trebuie să știe firmele

Ministerul Muncii confirmă problema semnalată de consultanții fiscali în legătură cu funcționarea REGES Online și aplicarea noilor reguli privind codurile de identificare fiscală ale sediilor secundare.

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a semnalat, la începutul lunii iulie, că HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților (REGES) prevede că „angajatorii care au înfiinţat sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului, pot delega acestora şi competenţa completării şi transmiterii datelor în Registru, în numele angajatorului”.

În acest context, modificările legislative aduse prin OUG nr. 6/2026 și procedura aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 508/2026 prevăd că, în cazul în care există mai multe sedii secundare în aceeași unitate administrativ-teritorială, se păstrează un singur cod de identificare fiscală, iar celelalte coduri fiscale sunt radiate de organul fiscal.

„Din informațiile disponibile în prezent, rezultă că în aplicația Reges Online identificarea punctelor de lucru se realizează prin raportare la codul de identificare fiscală al sediului secundar. În consecință, apar dificultăți practice privind menținerea evidenței distincte a punctelor de lucru pentru care angajatorul a delegat competențe de încadrare a personalului și de operare în Registru”, spuneau consultanții fiscali.

Acum, într-un răspuns către CCF, Ministerul Muncii confirmă că sistemul nu dispune de un identificator distinct pentru punctele de lucru, diferit de codul de identificare fiscală.