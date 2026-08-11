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Avertisment DNSC: Frauda „creditului în numele tău” a revenit

Avertisment DNSC: Frauda „creditului în numele tău” a revenit
Sursă: © Andrey Popov | Dreamstime.com
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Românii ar trebui să fie atenți la apelurile primite de la așa ziși polițiști care cer informații personale sau bancare, cu privire la aprobarea unor credite realizate în numele lor, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Autoritatea spune că atacatorii folosesc date personale reale, trimit pe WhatsApp legitimații și documente falsificate și încearcă să creeze panică, afirmând că victima ar fi implicată într-un dosar de fraudă.

Mai apoi, aceștia ar redirecționa apelul către un fals reprezentant al unei instituții financiare sau al băncii centrale, care vrea să convingă victima să acceseze aplicația bancară, să solicite credite, să retragă bani sau să efectueze transferuri pentru „protejarea fondurilor”, dar care ajung, de fapt, la atacatori.

DNSC reamintește românilor că autoritățile și băncile nu cer contractarea unui credit pentru protejarea banilor.

Autoritatea recomandă oamenilor să nu furnizeze date personale, bancare sau coduri de autentificare prin telefon, să nu urmeze instrucțiuni primite telefonic privind transferuri de bani, iar dacă au suspiciuni, să închidă apelul și să contacteze direct instituția respectivă prin canalele oficiale.

De asemenea, victimele pot face o sesizare privind o tentativă de fraudă AICI sau la telefon 1911.

În același timp, DNSC pune la dispoziție platforma Siguranța Online – Uniți împotriva escrocheriilor și Ghidul „Protejează-te. Informează-te. Acționează în siguranță”.

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