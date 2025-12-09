Americanii vor prelucra în România pământuri rare aduse din Groenlanda

Americanii de la Critical Metals se asociază cu Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FCPU) - o filială a Nuclearelectrica localizată la Feldioara (județul Brașov) - pentru a înființa o uzină de prelucrare a pământurilor rare, relatează News.ro, citând Reuters.

Firma americană vrea să prelucreze în țara noastră pământurile rare provenite de la Tanbreez - mina pe care o deține în Groenlanda, mai arată sursa citată.

Potrivit descrierii de pe site-ul firmei, locația este pregătită să ofere minerale pentru America de Nord și Europa în domenii precum apărarea și tranziția către energia verde. Se estimează că zăcământul conține o concentrație neobișnuit de mare (27%) de minerale grele, folosite în special în domeniul magneților și al electronicii.

Critical Metals a declarat că va furniza 50% din concentratele de pământuri rare ale proiectului Tanbreez către joint venture-ul românesc pe întreaga durată de viaţă a minei, la „condiţii de piaţă competitive convenite de comun acord”.

Bază de minerale pentru Europa

Facilitatea din România va crea un lanţ de aprovizionare cu pământuri rare axat pe Europa, reducând dependenţa regiunii de China, care domină peste 80% din procesarea globală.

„Nu construim doar o uzină – desfiinţăm dominaţia Chinei asupra pământurilor rare şi oferim Europei o aprovizionare sigură”, a declarat Tony Sage, CEO al Critical Metals.

Proiectul Tanbreez este foarte important ca sursă alternativă de pământuri rare grele, care sunt esenţiale pentru vehiculele electrice, turbinele eoliene şi apărare, ţările occidentale depunând eforturi pentru a reduce dependenţa lor de China în ceea ce priveşte aceste resurse vitale.

După acest anunţ, acţiunile companiei americane (care e listată pe Nasdaq) au crescut cu 4% în tranzacţiile pre-piaţă.

Tanbreez este unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume și este situat în sudul Groenlandei. Cel mai apropiat oraș de mină (25 km) este Qaqortoq - care are o populație de 3.500 de locuitori.














