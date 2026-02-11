Amazon ar putea lansa o piață unde site-urile media își pot vinde conținutul către companii de inteligență artificială

Gigantul Amazon ia în calcul lansarea unei piețe în care editorii își pot licenția conținutul direct către companiile de inteligență artificială (AI), scrie techcrunch.com.

Reprezentanții companiei s-ar fi întâlnit deja cu directorii unor mari publicații, pe care i-a informat că există cerere de conținut premium din partea companiilor AI, pentru antrenarea algoritmilor.

Contactat de publicația The Information, un purtător de cuvânt al Amazon nu a negat informația și a precizat că nu are „nimic specific de împărtășit pe această temă, în acest moment”.

Nouă sursă de venituri

De altfel, Amazon nu ar fi prima companie de tehnologie care procedează astfel. Microsoft a lansat recent o piață „de conținut” pentru editori, care le poate oferi „un nou flux de venituri” și care le poate oferi în același timp sistemelor AI „acces scalat la conținut premium”. Compania a anunțat că acest „marketplace” a fost conceput pentru a oferi editorilor „un cadru economic transparent pentru licențierea conținutului lor”.

Această mișcare ar fi „un pas firesc” pentru industria AI, care a încercat să rezolve problema drepturilor de autor prin încheierea de acorduri cu organizații de media. De exemplu, OpenAI a semnat deja parteneriate de licențiere a conținutului cu Associated Press, Vox Media, News Corp și The Atlantic, printre altele. Cu toate acestea, mulți duc adevărate lupte în justiție pentru problema drepturilor de autor.

Companiile media s-au plâns că rezumatele făcute cu AI de motorul de căutare al Google reduc traficul pe site-urile din care sunt extrase informațiile. Un studiu recent a arătat că „rezumatele” Google au avut un impact „devastator” asupra site-urilor de origine.







