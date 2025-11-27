Israelienii de la AFI obţin „cea mai mare refinanţare” din imobiliarele românești: 537 milioane EUR

Israelienii de la AFI anunţă că au obținut un pachet de refinanţare în valoare de 537 de milioane de euro pentru trei proiecte majore din portofoliul lor din România: AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti.

„AFI anunţă obţinerea unui pachet de refinanţare în valoare de 537 de milioane de euro pentru trei proiecte majore din portofoliul său: AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti. Aceasta reprezintă cea mai mare refinanţare din domeniul real estate din România, care consfinţeşte angajamentul AFI pentru dezvoltarea proiectelor sale în ţara noastră”, anunţă compania, într-un comunicat citat de News.ro.

Finanţarea a fost acordată de Erste Bank, Banca Comercială Română SA, Raiffeisen Bank SA, Raiffeisen Bank International şi Unicredit Bank SA, reprezentate de casa de avocatură Dentons. AFI a fost asistată de firma de avocatură CMS.

„Această refinanţare reflectă încrederea solidă pe care partenerii noştri financiari o au în portofoliul AFI şi în potenţialul pe termen lung al pieţei din România. Rămânem dedicaţi planurilor noastre de dezvoltare şi consolidare, în linie cu misiunea noastră de a livra proiecte sustenabile, de înaltă calitate, care răspund nevoilor în continuă schimbare ale comunităţilor şi clienţilor noştri”, a declarat Doron Klein, deputy CEO al AFI Group şi CEO al AFI România.

Cele trei proiecte incluse în refinanţare sunt printre cele mai mari centre comerciale din România.

AFI Cotroceni este unul dintre cele mai mari centre comerciale din Europa Centrală şi de Sud-Est, cu o suprafaţă de 90.000 mp GLA şi peste 350 de branduri internaţionale şi locale. Situat în zona de vest a Capitalei, ansamblul mixt include şi un proiect de birouri clasa A de 15.400 mp – AFI Loft – singura clădire de birouri livrată în 2024 în Bucureşti.

AFI Braşov are o suprafaţă totală închiriabilă de 45.000 mp şi cu peste 150 de branduri internaţionale şi locale prezente. Proiectul mixed-use adaugă peisajului urban un proiect de birouri clasa A de 27.500 mp – AFI Park Braşov – a cărui a doua fază este în construcţie.

AFI Ploieşti, inaugurat în 2013, a fost primul centru comercial dezvoltat de AFI în afara Bucureştiului. Cu peste 34.000 mp spaţiu închiriabil, oferă zone de retail şi servicii, cinema, facilităţi sportive şi de recreere.

La începutul acestui an, AFI a obţinut două alte pachete de refinanţare, în valoare totală de 173 milioane de euro, pentru patru proiecte de birouri – AFI Park Timişoara, AFI Lakeview, AFI Park Floreasca, AFI Victoriei Plaza – şi pentru proiectul rezidenţial build-to-rent AFI Home North.

AFI este o companie în dezvoltarea, administrarea şi investiţiile imobiliare, activă în Europa Centrală şi de Est. AFI România este unul dintre cei mai mari dezvoltatori şi proprietari imobiliari din ţară, gestionând proiecte de birouri, centre comerciale şi dezvoltări rezidenţiale ce însumează aproximativ 500.000 mp.