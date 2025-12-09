Aproape 8 din 10 companii românești au investit în ultimul an, iar 44% vor să investească în extindere. În ce investesc IMM-urile (studiu BEI)

78% din companiile românești au investit în ultimul an, procent în creștere față de edițiile precedente, dar mai mic decât media UE de 86%, iar 44% dintre firmele din România vor să investească în extinderea capacității de producție în următorii 3 ani, arată cel mai recent sondaj realizat de Banca Europeană de Investiții (BEI), transmis, marți, StartupCafe.ro.

Companiile din România sunt deschise față de schimbare și gestionează multiple presiuni, de la cele geopolitice și întreruperi în lanțul de aprovizionare la riscuri climatice și reglementări mai stricte, spune Banca Europeană.

Majoritatea IMM-urilor participante la sondajul BEI (43%) au investit în ultimul an fiscal în schimbarea capacității de producție, inclusiv clădiri, mașini, echipament și soluții IT, iar 30% au investit în extindere.

Sursă: BEI

„Întreprinderile românești investesc și se modernizează, chiar și într-un mediu tot mai nesigur. Companiile recunosc clar oportunitățile de pe piața românească, mai ales în condițiile în care fondurile UE și investițiile publice stimulează îmbunătățiri majore în infrastructură și servicii publice. Acest sondaj ne reamintește că întreprinderile din România au nevoie de previzibilitate, o administrație eficientă și acces mai facil la finanțare. Rămânem pe deplin angajați să răspundem acestor nevoi pe teren și să sprijinim tranziția României la o economie mai competitivă și verde”, a spus Ioannis Tsakiris, vicepreședintele BEI.

„Sondajul privind investițiile oferă o imagine reprezentativă a modului în care companiile românești și europene investesc, inovează și fac față schimbărilor. Recunoașterea faptului că tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon este percepută în principal ca un risc și transformarea acestei percepții într-un sentiment al oportunității va fi esențială pentru o creștere durabilă pe termen lung. Acest sondaj îi ajută pe toți factorii de decizie să-și direcționeze sprijinul acolo unde va avea cel mai mare impact”, a declarat Debora Revoltella, economista-șefă a BEI.

În ciuda faptului că o mare parte dintre companiile românești se așteaptă la o deteriorare economică, politică și de reglementare, balanța pozitivă a firmelor care intenționează să-și crească investițiile este comparabilă cu cea din UE, impulsionată de infrastructură și de marile companii.

Proporția companiilor care utilizează multiple tehnologii digitale avansate a urcat la 48%, fiind comparabilă cu nivelul UE, cu 34% dintre IMM-uri care folosesc mai multe tehnologii. 24% din firmele mici și mijlocii folosesc inteligența artificială generativă, pe când aceasta este folosită de 37% din marile companii participante la studiu. Utilizatori români ai IA sunt îndeosebi activi în marketing și vânzări, domenii în care se află înaintea mediei UE.

Aproximativ 64% din întreprinderile românești participă la comerț internațional și multe dintre ele își reconfigurează lanțurile de aprovizionare pentru a se conforma cu noile reglementări, schimbări vamale și întreruperi logistice. Jumătate dintre importatori își diversifică țările din care se aprovizionează, iar 41% dintre firme investesc în urmărirea digitală a stocurilor și a intrărilor, ambele valori fiind mult peste mediile UE.

În ceea ce privește clima și egalitatea de gen, majoritatea întreprinderilor au declarat că au suferit pierderi din cauza schimbărilor climatice, 65% luând deja măsuri pentru întărirea rezilienței la riscurile fizice, însă mai puține față de media UE au investit în reducerea emisiilor. Majoritatea IMM-urilor participante (45%) au spus că nu văd un risc în tranziția la o economie cu standarde climatice și legi mai stricte, 2 din 10 firme văd tranziția ca pe o oportunitate, dar 35% spun că este un risc pentru afacerile lor.

Sursă: BEI

România se distinge pozitiv în ceea ce privește echilibrul de gen în funcțiile de conducere, 40% dintre firme declarând că femeile reprezintă cel puțin 40% din personalul de conducere de nivel superior, fiind mult peste nivelul UE de 25%.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele membre ale acesteia. Construită în jurul a opt priorități principale, finanțează investiții care urmăresc obiectivele de politică ale UE stimulând acțiunile climatice și de mediu, digitalizarea și inovarea tehnologică, securitatea și apărarea, coeziunea, agricultura și bioeconomia, infrastructura socială, uniunea piețelor de capital și o Europă mai puternică într-o lume mai pașnică și mai prosperă.

Grupul BEI, care include și Fondul European de Investiții, spune că a încheiat noi finanțări în valoare de aproape 89 miliarde EUR pentru peste 900 de proiecte cu impact puternic în 2024.

Aproximativ jumătate din finanțarea BEI în Uniunea Europeană vizează regiunile de coeziune, unde venitul pe cap de locuitor este sub media UE, și aproape 60% din investițiile anuale ale Grupului BEI sprijină acțiunile climatice și durabilitatea mediului.

Sondajul Grupului BEI privind investițiile, care se efectuează anual din 2016, cuprinde aproximativ 12.000 companii. Datele pentru cea mai recentă ediție au fost colectate la mijlocul anului 2025 de la companii din toate statele membre ale UE. Studiul include și un eșantion de întreprinderi din Statele Unite ale Americii, iar acesta colectează date privind caracteristicile și performanța companiei, activități anterioare de investiții și planuri de viitor, surse de finanțare, dificultăți în finanțare și alte provocări cu care se confruntă întreprinderile, precum schimbările climatice, digitalizarea și comerțul internațional.

Ediția care cuprinde companiile românești poate fi găsită AICI.