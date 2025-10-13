7 din 10 startup-uri românești se autofinanțează integral, în 2025 (raport)

Fondatorii români de startup-uri construiesc afaceri cu o viziune clară de produs, autonomie financiară și sustenabilitate pe termen lung, dat fiind faptul că 71,6% din startup-urile românești se autofinanțează, conform unui raport transmis, luni, StartupCafe.ro.
Totodată, 72,3% dintre startup-urile analizate nu au strâns bani recent printr-o rundă nouă de finanțare, arată „The State of Romanian Born Early Stage Startups 2025”, raport realizat de Launch Romania.
„Datele din raport arată o generație de fondatori care înțeleg că succesul nu vine din runde rapide de finanțare, ci dintr-o construcție solidă, pas cu pas. Este cea mai clară dovadă că ecosistemul românesc de startup-uri a intrat într-o etapă de maturitate”, a declarat Andrei Cojan, Head of Launch Romania.
Alte date din raport:
- Modelul de venit recurring (47,5%) devine dominant, semn al unei abordări mai sănătoase financiar;
- Peste 40% dintre startup-uri sunt deja în stadiul MVP sau Beta, indicând o orientare tot mai clară spre testare și validare în piață;
- Femeile fondator au o prezență mai mare decât în 2024, marcând o creștere a diversității și echilibrului în ecosistem;
- Principala provocare rămâne growth & commercialization (37,1%), însă trendul general arată o creștere a competențelor comerciale și o înțelegere mai bună a pieței;
- În ciuda presiunilor financiare, fondatorii români prioritizează claritatea, sustenabilitatea și autonomia.
„Ecosistemul românesc are energie, talent și viziune. Raportul e oglinda unui moment în care fondatorii nu mai construiesc doar pentru a exista, ci pentru a crea valoare reală și impact,” se arată în concluziile studiului.
Launch este o inițiativă independentă care cartografiază anual starea ecosistemului de startup-uri fondat de români. Prin cercetare, date și colaborare, inițiativa oferă o imagine clară asupra direcțiilor de dezvoltare ale fondatorilor și investitorilor locali, contribuind la consolidarea ecosistemului de inovare din România.