7 din 10 români se tem că vor cumpăra o mașină SH cu probleme ascunse. Probabilitate mai mare de kilometraj dat înapoi pentru mașinile importate (studiu)

Vehiculele importate din străinătate în România au o probabilitate cu 50% mai ridicată de a avea kilometrajul dat înapoi, arată un studiu realizat de o platformă de verificări auto, care mai spune că 7 din 10 români se tem că vor cumpăra o mașină SH cu probleme ascunse.

În urma analizării tuturor rapoartelor de istoric auto achiziționate de utilizatorii carVertical din România între septembrie 2024 și august 2025, s-a constatat că 7,5% dintre toate vehiculele verificate aveau kilometrajul dat înapoi. Cu toate acestea, statisticile generale nu reflectă pe deplin amploarea reală a fraudelor care implică modificarea odometrului.

8,7% dintre mașinile importate aveau kilometrajul manipulat, comparativ cu doar 5,7% dintre mașinile conduse exclusiv în România. Prin urmare, probabilitatea de a da peste un vehicul importat care are kilometrajul dat înapoi este de aproximativ 1,5 ori mai mare.

Mai mult, sondajul carVertical realizat pe mai mult de 10.000 de șoferi din Europa (inclusiv 1.000 de respondenți din România), a arătat că 53,6% dintre cumpărători nu au deloc încredere în vânzătorii de mașini rulate. Mulți cumpărători au fost înșelați în trecut, așa că achiziționarea unui vehicul second-hand este deseori un proces stresant.

Înregistrările kilometrajului, istoricul accidentelor și alte date importante despre vehicule nu însoțesc mașinile atunci când sunt exportate, aceste date rămânând în țara de origine. Prin urmare, este posibil ca unii vânzători și dealeri să nu fie conștienți de faptul că kilometrajul mașinilor pe care le vând a fost modificat sau că acestea au fost implicate în accidente majore.

Peste 6 din 10 mașini care verificate în România erau importate

Amploarea importurilor variază semnificativ în Europa. Cel mai mare număr de mașini importate se găsește în Letonia, Lituania, Ucraina și Serbia. Dintre toate mașinile verificate pe carVertical în România, 60,7% au fost importate din străinătate, iar 39,3% au fost conduse exclusiv local.

Cu cât sunt importate mai multe mașini într-o țară, cu atât sunt mai mari șansele de a cumpăra un vehicul care are probleme ascunse.

„Mașinile se mută de obicei din Europa de Vest în Europa Centrală și de Est. Adesea, aceste vehicule au fost implicate în accidente sau au kilometrajul dat înapoi. Doar pentru că o mașină provine din Germania, Franța sau o altă țară vestică nu înseamnă automat că este în stare bună. Fiecare mașină are povestea ei și nu toate aceste povești sunt plăcute”, spune Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.

36,4% dintre cumpărătorii de mașini din România spun că au fost înșelați în trecut

Dacă o mașină a fost condusă într-o anumită țară din momentul în care a ieșit din fabrică, autoritățile locale dețin de obicei o mulțime de date istorice despre aceasta. În schimb, în momentul în care vehiculul este importat, înregistrările sale istorice nu „călătoresc” împreună cu el.

81,6% dintre participanții la sondajul din România consideră că, în acest sens, cumpărătorii ar trebui să aibă acces la datele istorice ale vehiculelor și 64,6% dintre respondenți au declarat că susțin distribuirea datelor fără caracter sensibil pentru realizarea acestui lucru.

Deși unele țări europene tratează VIN-ul (numărul de identificare a vehiculului) ca informație cu caracter personal, mai mult de jumătate dintre respondenții din România (58%) consideră că VIN-ul nu ar trebui considerat a fi informație sensibilă și că dezvăluirea acestuia nu compromite confidențialitatea.

Studiile carVertical arată că 36,4% dintre șoferii români au fost înșelați de vânzători necinstiți, aceștia cumpărând în trecut o mașină care avea kilometrajul dat înapoi sau cu defecte ascunse. O mai mare transparență a datelor privind vehiculele ar reduce numărul fraudelor și ar aduce mai multă claritate, atât de necesară pieței europene de mașini second-hand, spune platforma de verificări auto.

carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de utilizatorii companiei în țările UE între septembrie 2024 și august 2025. În plus, sondajul a fost realizat între octombrie și noiembrie 2025, pe aproximativ 10.000 de respondenți din 35 de țări, inclusiv peste 1.000 de respondenți din România, utilizatori ai platformei.