30.000 de persoane au aplicat într-o singură zi pentru produse și servicii ale Grupului Banca Transilvania, în campania Bank Friday 2025

30.000 de persoane au aplicat online, într-o singură zi, pentru produsele și serviciile Grupului Banca Transilvania, cuprinse în campania Bank Friday. Este cel mai mare număr de aplicații într-o campanie BT de shopping bancar online.

La majoritatea produselor Grupului BT, numărul de solicitări a fost de până la patru ori mai mare într-o singură zi față de media acestui an.

Ediția din acest an, derulată în 7 noiembrie 2025, a însemnat:

Discount-uri și alte facilități la produse și servicii din domeniul bancar, leasing și de investiții, destinate atât persoanelor fizice, cât și companiilor.

Reduceri la autoturisme, asigurări și la achiziția de bilete pentru UNTOLD Festival.

O platformă cu servicii integrate, multi-brand, datorită faptului a fost campania cu cel mai mare număr de branduri, din diferite industrii. Brandurile care au contribuit la succesul acestei ediții sunt, pe lângă cele din Grupul Banca Transilvania: Toyota, Untold, Groupama, Metropolitan, Regnet, FGO, Namirial, Gomag, Emiral și Hosterion.

Banca Transilvania este cea care a adus în banking conceptul de Black Friday, în anul 2014. De atunci, datorită campaniilor sale de shopping bancar online, a reușit cu succes să integreze banking-ul în stilul de viață digital al clienților, urmând modelul e-commerce, cu accent pe accesibilitate, personalizare și experiențe.

Articol susținut de Banca Transilvania