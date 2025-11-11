30.000 de persoane au aplicat într-o singură zi pentru produse și servicii ale Grupului Banca Transilvania, în campania Bank Friday 2025

30.000 de persoane au aplicat online, într-o singură zi, pentru produsele și serviciile Grupului Banca Transilvania, cuprinse în campania Bank Friday. Este cel mai mare număr de aplicații într-o campanie BT de shopping bancar online.
La majoritatea produselor Grupului BT, numărul de solicitări a fost de până la patru ori mai mare într-o singură zi față de media acestui an.
Ediția din acest an, derulată în 7 noiembrie 2025, a însemnat:
- Discount-uri și alte facilități la produse și servicii din domeniul bancar, leasing și de investiții, destinate atât persoanelor fizice, cât și companiilor.
- Reduceri la autoturisme, asigurări și la achiziția de bilete pentru UNTOLD Festival.
- O platformă cu servicii integrate, multi-brand, datorită faptului a fost campania cu cel mai mare număr de branduri, din diferite industrii. Brandurile care au contribuit la succesul acestei ediții sunt, pe lângă cele din Grupul Banca Transilvania: Toyota, Untold, Groupama, Metropolitan, Regnet, FGO, Namirial, Gomag, Emiral și Hosterion.
Banca Transilvania este cea care a adus în banking conceptul de Black Friday, în anul 2014. De atunci, datorită campaniilor sale de shopping bancar online, a reușit cu succes să integreze banking-ul în stilul de viață digital al clienților, urmând modelul e-commerce, cu accent pe accesibilitate, personalizare și experiențe.
Articol susținut de Banca Transilvania