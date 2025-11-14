Skip to content

3 milioane EUR finanțare pentru un startup belgian, cofondat de un tânăr cu rădăcini românești

Andreas Geamanu
Andreas Geamanu Sursă: Introw

Un tânăr belgian cu rădăcini românești a lansat un startup IT la Gent, împreună cu mai mulți cofondatori, iar acum au obținut o finanțare de 3 milioane de euro de la investitori.

Startup-ul Introw a primit investiția de la Visionaries Club, cu sprijinul PitchDrive. În cei doi ani de existență, compania belgiană a obținut în total 4 milioane de euro de la investitori.

Firma flamandă a realizat o platformă destinată companiilor care vând prin intermediul partenerilor. Platforma permite organizațiilor B2B să își integreze partenerii, să îi formeze și să îi susțină printr-un portal susținut cu inteligență artificială.

 Introw a fost lansat în anul 2023, la Gent, de Andreas Geamănu (CEO), Laurens Lavaert (CTO) și Simon Van Den Hende (Head of AI). Echipa lor a ajuns acum la 15 angajați.

CEO-ul Andreas Geamănu este un tânăr belgian în vârstă de 27 de ani, care are și rădăcini românești. El s-a născut la Gent, dar tatăl său este din România.

„Bunicii mei trăiesc în București și îi vizitez de câteva ori pe an”, ne-a spus Andreas.

