280.000 de persoane și-au testat cunoștințele pe platforma Siguranța online a Băncii Transilvania

280.000 de persoane și-au testat cunoștințele despre pericolele digitale, pe platforma Băncii Transilvania, Siguranța online, în februarie–august 2025, cu un record de 12.000 de participanți/zi. În decurs de șase luni, testul a fost completat de 365.000 de ori.

Cele mai multe provocări au fost generate de întrebările despre următoarele subiecte:

Ce informații sunt necesare pentru a primi bani în cont?

Răspuns corect: IBAN-ul și numele destinatarului.

Ce ar trebui să faci dacă primești un mesaj/un apel de la un angajat al băncii, care îți cere să instalezi o aplicație pentru control la distanță a dispozitivelor, de tipul AnyDesk/Team View?

Răspuns și acțiune corectă: nu dau curs solicitării, închei convorbirea și anunț BT cu privire la tentativa de fraudă, la numărul de telefon 0264 30 80 55.

Cum ar trebui să procedezi dacă ești sunat de o persoană care pretinde că este de la bancă și îți cere informații personale/bancare, sub pretextul actualizării datelor pentru evitarea blocării accesului la cont?

Răspuns și acțiune corectă: nu dau curs solicitării, închei conversația și anunț BT, la numărul de telefon 0264.30.80.55, cu privire la tentativa de fraudă.

Quiz-ul despre siguranța online este deschis, în continuare, tuturor. Platforma Siguranța online a Băncii Transilvania oferă resurse de educație digitală și financiară pentru prevenirea fraudelor, pentru cunoașterea metodelor de protecție în astfel de situații și formarea unor comportamente adecvate.

Articol susținut de Banca Transilvania