175 milioane EUR pentru startup-uri IT, printr-un fond pan-european lansat de un investitor care a sprijinit și un antreprenor român

Firma de investiții franceză Ventech, care a finanțat și startup-ul unui antreprenor de origine română, a anunțat că și-a finalizat campania de strângere de bani pentru noul său fond pan-european de capital de risc, în valoare totală de 175 de milioane de euro.

Fondul de investiții Ventech Capital VI caută startup-uri early-stage din toată Europa, care dezvoltă tehnologii în principal în următoarele domenii:

Vertical AI (inteligență artificială),

Digital Health (tehnologii digitale pentru sectorul sănătății),

Industrial Software (software industrial),

Cyber Security (securitate cibernetică),

Sovereignty (suveranitate).

Fondul a investit deja în 15 startup-uri din Franța, Germania, Suedia și SUA. Mai departe, investitorii caută încă 20 de startup-uri de tehmologie, pentru a le acorda finanțări de venture capital.

În iunie 2025, Ventech și alți investitori au acordat o rundă de investiții în valoare de 5 milioane de euro startupului german de inteligență artificială DRIMCO lansat de românul Costin Cozan, alături de co-fondatorii săi, Bernt Andrassy și Pankaj Gupta.

„Intrăm într-un nou ciclu de transformări majore, impulsionat de inteligența artificială și de schimbări tehnologice profunde. Acum este momentul să construim și suntem încântați să colaborăm cu antreprenori ambițioși care abordează cele mai mari provocări și oportunități ale timpului nostru. Cu 5 birouri și o rețea puternică în întreaga Europă, suntem pregătiți să sprijinim următoarea generație de companii definitorii, încă de la prima zi”, a declarat acum Jean Bourcereau, președinte și partener în Ventech.

Compania de investiții Ventech are birouri la Paris, Munchen, Helsinki, Stockholm, Hong Kong și la Shanghai.