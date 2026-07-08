VIDEO „Avem oportunitatea să dominăm”. Un român care lucrează pentru o firmă AI susținută de Google, despre viitorul startup-urilor europene

„În Europa, avem foarte multă experiență pe partea de integrare, de dezvoltare de aplicații cu AI și ar trebui să fim mult mai agresivi în spațiul acesta, avem oportunitatea să dominăm”, a spus Alexandru Voica, Head of Corporate Affairs & Policy la startup-ul Synthesia, de videoclipuri generate cu inteligență artificială, într-un interviu acordat StartupCafe.ro la Berlin, în cadrul evenimentului GITEX AI Europe 2026.

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Pe Alexandru l-am întâlnit înainte de a urca pe Intelligence Stage, unde a vorbit de dezvoltarea Europei ca motor de scalare, nu numai de început, al companiilor AI și despre reglementările din spațiul european, alături de reprezentanți ai Amazon și ai altor firme din Franța și Germania, în cadrul GITEX AI Europe 2026, care a avut loc la Messe, Berlin.

El face parte din echipa uneia dintre primele firme care au semnat noul Cod UE pentru etichetarea și marcarea conținutului generat cu inteligență artificială, care, de altfel, a și participat în mod activ la redactarea și oferirea de feedback către Comisie.

Despre Synthesia am mai scris pe StartupCafe.ro, la începutul acestui an, când firma a ajuns să valoreze 4 miliarde dolari, în urma unei runde de finanțare de 200 milioane dolari condusă de GV (Google Ventures). Compania dezvoltă o platformă care poate transforma text în videoclipuri cu avatare și voci în peste 160 de limbi, înclusiv româna. Sediul central este în Londra, Marea Britanie, iar Synthesia are birouri în Europa și SUA.

Cum vede el piața de startup-uri AI din Europa

Voica a spus că, deși pare că această „competiție a AI-ului” s-a terminat, cu SUA și China ieșind învingătoare, el crede că abia a început, cu Europa care excelează și domină la nivelul aplicațiilor AI, la aplicarea modelelor fie proprietare, fie cele disponibile de la companiile mari americane, de exemplu.

„Cred că în Europa avem foarte multă experiență pe partea de integrare, de dezvoltare de aplicații cu AI și ar trebui să fim mult mai agresivi în spațiul acesta, avem oportunitatea să dominăm” – Alexandru Voica.

În același timp, în spațiul românesc, el avertizează că modelul „tradițional” de outsourcing (o firmă dezvoltă soluții IT pentru alte companii) riscă să fie înlocuit de inteligența artificială, în sensul în care scrierea și testarea de cod vor fi puternic automatizate:

„Sfatul meu, mai ales pentru industria de IT din România, este cumva să lase în urmă modelul ăsta de outsourcing (...) și să ne mutăm pe spațiul de integrare de modele, de dezvoltare de aplicații”.

Ce urmează pentru platforma Synthesia

Platforma de videoclipuri generate cu inteligență artificială, reprezentată de Voica, lucrează acum la o nouă generație de video generat, o evoluție de la stilul de tip „broadcast”, generat odată și trimis peste tot, la avataruri AI care pot interacționa și purta un dialog în timp real cu spectatorii.

„Ce vrem să creăm noi în viitor este un tip de video interactiv cu care poți să discuți. Poți să discuți cu persoane care apar în acel video, le poți pune întrebări, ele îți pot pune întrebări (...) Practic, ne îndreptăm spre un viitor în care vei avea, exact cum ai avut un profesor la școală, care te ajuta să înțelegi anumite concepte, vei avea acel concept de profesor într-un clip AI cu care poți dialoga”.

Notă: Citatele au fost ușor modificate pentru claritate și concizie.

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