Google investește într-un startup britanic de inteligență artificială, care ajunge la valoarea de 4 miliarde dolari

Un startup britanic care are o soluție de videoclipuri realizate cu inteligență artificială pentru afaceri atrage finanțare de 200 milioane dolari într-o rundă condusă de GV (Google Ventures), potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Noua rundă de investiții în startup-ul Synthesia este susținută de fondurile de investiții Evantic și Hedosophia, cu participarea NVentures (Nvidia), Accel, Kleiner Perkins și alții.

Ca parte a tranzacției, firma va facilita, de asemenea, o vânzare secundară în parteneriat cu NASDAQ, oferind lichiditate membrilor echipei de lungă durată.

Synthesia va folosi banii pentru dezvoltarea platformei și a companiei, care „va transforma modul în care angajații învață, ajutând în domenii precum învățarea și dezvoltarea întreprinderilor, schimbul de cunoștințe, marketingul produselor și activarea vânzărilor cu ajutorul sistemelor agentice”.

În urma rundei și a vânzării secundare, Synthesia ajunge la o valoare de 4 miliarde dolari.

„Synthesia a fost fondată pe două convingeri de bază: în primul rând, că AI va reduce costul creării de conținut la zero. Și în al doilea rând, că videoclipurile AI oferă organizațiilor o modalitate mai bună și mai captivantă de a comunica și de a învăța. Această rundă de finanțare este despre extinderea acestei viziuni. Vedem o convergență rară a două schimbări majore: o schimbare a tehnologiei cu agenții AI care devin mai capabili și o schimbare a pieței în care îmbunătățirea competențelor și schimbul intern de cunoștințe au devenit priorități la nivel de consiliu. Intenționăm să construim compania definitorie la acea intersecție, combinând know-how-ul nostru în video AI cu capacitatea noastră de a construi și integra tehnologii AI în produse și servicii care rezolvă nevoile reale ale afacerii”, a spus Victor Riparbelli, co-fondator și CEO Synthesia.

Startup-ul a fost fondat în anul 2017, în Londra, de Victor Riparbelli (CEO – director general) și Steffen Tjerrild (COO – director de operațiuni). Produsul Synthesia este o platformă care poate transforma text în videoclipuri cu avatare și voci în peste 160 de limbi, înclusiv româna. Sediul central este în Londra, Marea Britanie, iar compania are birouri în Europa și SUA.