Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, a finalizat achiziția Microinvest

Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania și una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova, a finalizat achiziția Microinvest.

Achiziția marchează începutul construirii unui ecosistem financiar în jurul Victoriabank și contribuie la creșterea prezenței regionale a Grupului Banca Transilvania. Aceasta a fost inițiată în aprilie 2025, prin semnarea acordului la Chișinău, iar tranzacția a fost finalizată cu succes după primirea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere.

Continuitate și sinergii strategice

Microinvest își va păstra modelul de business și de guvernanță corporativă, precum și autonomia operațională, continuând să funcționeze ca entitate independentă.

Prin colaborarea cu Victoriabank și cu Grupul BT, vor fi valorificate sinergii în zona de produse și servicii complementare, digitalizare, bune practici și inițiative comune de educație și incluziune financiară.

Abordarea duală – autonomie și colaborare – va ajuta Microinvest să își continue parcursul ca lider al pieței de microfinanțare din Republica Moldova, contribuind în același timp la obiectivele regionale ale Grupului BT.

Ca urmare a acestei achiziții, Grupul Banca Transilvania are în portofoliu două companii lider în microfinanțare, BT Mic în România și Microinvest în Republica Moldova.

Microinvest susține antreprenorii și economia din Republica Moldova de 22 de ani, are peste 46.000 de clienți, 17 sedii și aproape 400 de angajați. Cu preocupare pentru ESG, este singura companie financiară din Republica Moldova care a obținut certificarea GOLD pentru protecția clienților, confirmând standardele ridicate în relația cu aceștia.

Pentru evaluarea, pregătirea și finalizarea achiziției, Victoriabank a beneficiat de consultanță juridică și fiscală din partea Filip & Company, PwC și Vernon | David și Asociații, precum și de expertiza echipei Băncii Transilvania în domeniul achizițiilor și fuziunilor.