Utilizatorii Salt Bank își pot face asigurare direct din aplicația de banking

Banca românească 100% digitală Salt Bank lansează asigurări direct din aplicație, în urma unor noi parteneriate cu Asirom Vienna Insurance Group și NN Asigurări de Viață, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

În primele luni din 2026, banca va introduce primele două tipuri de asigurări complet digitale: asigurarea pentru credite și asigurarea de călătorie. Dar acesta este doar începutul. Salt Bank pregătește un roadmap complex, cu asigurări atât din zona de life, cât și din non-life, toate accesibile direct din aplicație, pentru o experiență de bancassurance completă.

„Când am căutat partenerii potriviți, ne-am uitat, ca întotdeauna, la ceea ce contează pentru clienții noștri: să putem dezvolta produse frumoase, bune și safe. Și care, în același timp, să se traducă în soluții ușor de folosit, care te ajută pe bune. Asirom și NN înțeleg asta. Au experiență reală, înțeleg ce înseamnă tech-native și au procese adaptate nevoilor unei bănci 100% digitale. Dar, cel mai important, au produse dezvoltate pentru ritmul în care trăim azi”, a declarat Robert Anghel, CBO Salt Bank (foto-stânga).

Asigurarea pentru credite

Asigurarea pentru credite este gândită ca o plasă de siguranță reală, ușor de accesat exact în momentele care pot destabiliza bugetul unei familii. Fie că vorbim despre pierderea locului de muncă, spitalizare în urma unei îmbolnăviri sau accident, ori situații grave precum decesul sau o dizabilitate permanentă, polița acoperă integral sau parțial ratele unui credit, astfel încât oamenii să nu rămână singuri în fața unor dificultăți neașteptate.

Totul se întâmplă simplu și digital, direct în aplicația Salt, iar protecția este adaptată stilurilor de viață diferite - angajați, freelanceri sau pensionari. În funcție de eveniment, NN Asigurări de Viață poate acoperi fie întreaga sumă rămasă de rambursat, fie până la 6 rate pe eveniment asigurat (maximum 18 pe durata contractului de asigurare), în limita a 6.000 de lei pe rată, astfel încât continuitatea financiară a clienților să fie protejată fără birocrație și fără griji suplimentare.

„Parteneriatul cu Salt Bank ne permite să aducem protecția financiară acolo unde oamenii au cel mai mult nevoie de ea: în momentele deciziilor importante. Ne-am dorit un produs simplu, digital, cu impact real, care să îi ajute pe clienți să treacă mai ușor peste evenimentele care le pot afecta veniturile. Credem că astfel de soluții contribuie la o relație mai echilibrată cu finanțele personale și pot oferi liniștea de care oamenii au nevoie pentru a merge mai departe, indiferent de context”, declară Cătălin Vasile, Chief Sales Officer, NN (foto-mijloc).

Asigurarea de călătorie

Asigurarea de călătorie poate fi cumpărată direct din aplicație și oferă protecție în cazul unor situații precum urgențe medicale, bagaje pierdute sau întârziate, documente rătăcite, anulări sau activități de agrement, nu doar pentru clienți, ci pentru toată familia.

Asigurarea de călătorie de la Asirom poate fi ușor salvată în wallet-ul digital al telefonului și mereu la îndemână. Astfel, clienții vor avea la dispoziție pachetul de asigurare potrivit pentru nevoile lor, în funcție de tipul călătoriei, destinație și activitățile în care vor fi implicați.

„Parteneriatul cu Salt Bank este un pas important în direcția în care vrem să ducem experiența de asigurare: digitală, simplă și relevantă pentru ritmul de azi. Salt este un jucător cu o viziune foarte clară despre ce înseamnă experiență modernă pentru clienți. Împreună putem construi soluții care fac asigurările mai accesibile și mai intuitive pentru milioane de oameni”, declară Mădălin Roșu, CEO Asirom Vienna Insurance Group (foto-dreapta).

Acestea sunt doar primele produse dintr-o serie mai amplă. Salt Bank urmărește dezvoltarea în aplicație a unei soluții de bancassurance complete, cu ofertare rapidă, emitere instant și administrare online.