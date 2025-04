Un lanț de cafenele străin se pregătește să intre în România, după o finanțare de la un fond de investiții

Nou model de franciză lansat de cafenelele 5 to go: Cât costă să-ți iei o rulotă „la cheie”

Lanțul românesc de cafenele 5 to go anunță marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, lansarea „Espresso”, un nou model de franciză în format mobil, disponibil pentru antreprenorii din România. Conceptul are la bază o rulotă echipată „la cheie”, ce poate fi amplasată în locuri greu accesibile, precum drumuri naționale, parcări și localități de mici dimensiuni, susține...