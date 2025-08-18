Mega Image vinde 87 de magazine către un lanț românesc de supermarketuri, pentru a putea prelua Profi

Lanțul românesc de magazine Annabella, controlat de antreprenorii Dan-Constantin și Dorina Mutu, va prelua 87 de magazine pe care Mega Image a fost obligată să le cedeze pentru a obține aprobarea Consiliului Concurenței în preluarea magazinelor Profi, scrie Profit.ro.

Proprietarul lanțului de magazine Mega Image, Ahold Delhaize, a anunțat la începutul acestui an, că a finalizat achiziția rețelei de magazine Profi Rom Food SRL (Profi) de la MidEuropa, într-o tranzacție evaluată la 1,3 miliarde de euro.

Anterior, în decembrie 2024 Consiliul Concurenței a transmis lista condițiilor pe care Mega Image trebuie să le îndeplinească pentru a putea achiziționa Profi.

Printre acestea, Mega Image trebuia să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile sale și ale Profi se suprapun și care ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor, înlăturându-se, astfel, orice posibile îngrijorări ale autorității de concurență.

Rețeaua Annabella numără peste 118 magazine în patru județe - Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița - dezvoltate pe trei concepte de comerț diferite – Annabella A-Z, Annabella Zilnic și Annabella Standard, conform Profit.ro.

Annabella este și singurul lanț românesc care a ajuns la o rețea de peste 100 de supermarketuri în România, fiind deținută de către soții Dan-Constantin Mutu și Dorina Mutu. Dintre cele 87 de magazine care urmează să fie cedate, 82 sunt operate în prezent de Profi, iar celelalte cinci sunt operate de Mega Image.