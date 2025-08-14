România, cel mai mic procent de firme care plătesc pentru publicitate online din UE, în anul 2024 (date Eurostat)

România este codașa clasamentului UE privind publicitatea online plătită în anul 2024, conform celor mai recente date Eurostat, care mai arată faptul că o treime (32,6%) din întreprinderile UE fac publicitate online.

Dintre cele 20 de țări UE cu date disponibile pentru 2024, publicitatea pe internet a fost utilizată de peste 3 din 5 întreprinderi din Malta (60,4%) și de aproape jumătate dintre companiile din Finlanda (49,8%) și Cipru (49,4%).

În același timp, publicitatea online a vizat mai puțin de 25% dintre întreprinderile din România (22,8%), Polonia (23,2%) și Portugalia (23,6%).

Sursă: Eurostat

Cea mai folosită metodă de personalizare a publicității a fost cea contextuală, adică utilizarea informațiilor din vizualizările de conținut de către utilizatori pe paginile web sau cuvinte cheie din interogările lor, utilizată de 3 din 4 firme din UE (76,8%).

Totodată, întreprinderile au mai folosit și geo-targeting, metodă care folosește informații geografice de la adrese IP sau detalii de rețea pentru adaptarea conținutului, în proporție de 44,3%.

Direcționarea comportamentală, utilizată de 41,6% dintre companiile care plătesc pentru reclame pe internet, utilizează date din activitățile online anterioare ale unui utilizator, prin intermediul cookie-urilor, pentru a-i identifica interesele și preferințele.

Datele provin din sondajul UE din 2024 privind utilizarea TIC și comerțul electronic în întreprinderi și se referă la firmele cu cel puțin 10 angajați sau persoane care desfășoară activități independente.