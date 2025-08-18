Skip to content

ANPC, amenzi pe Litoral de aproximativ 7 milioane lei. Principalele abateri identificate

Sursă: © Aleksandar Todorovic | Dreamstime.com

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de aproximativ 7 milioane lei pe Litoral în perioada 30 iunie – 16 august 2025, și au decis oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 180 de operatori economici, a anunțat instituția într-un comunicat, potrivit Agerpres.

În cadrul campaniei Comandamentul Litoral 2025, de verificare și supraveghere a pieței, în zona de vacanță de pe malul Mării Negre, au fost efectuate 1.338 de acțiuni de control. Ca urmare a neregulilor constatate în perioada 30.06.2025-16.08.2025, ANPC a aplicat:

  • 1.143 amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 7 milioane lei;
  • 628 avertismente;
  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 432.000 lei;
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de circa 150.000 lei.

Lista neregulilor găsite la firmele de pe Litoral:

  • prestarea serviciilor în spații neautorizate;
  • comercializarea sau folosirea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare;
  • folosirea unor condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare a produselor alimentare;
  • comercializarea unor produse alimentare cu modificări organoleptice sau cu termen de valabilitate depășit.
  • comercializarea unor jucării fără marcajul CE, care dovedește conformitatea produsului cu normele de siguranță UE;
  • utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură și depuneri grosiere de gheață/rugină/impurități;
  • folosirea unor blocuri alimentare neigienizate;
  • lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilitățile oferite, tarifele, mapa cu informații utile turiștilor.

În urma controalelor au mai fost descoperite condiții igienico-sanitare precare în camerele destinate cazării turiștilor, întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, precum și zone/șezlonguri neigienizate și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement.

