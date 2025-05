Un antreprenor român vinde mici și langoși, la Strasbourg. Acum 25 de ani, „era foarte greu să ajungi într-o țară europeană, dezvoltată”

Andrei Silaghi are o afacere de comerț cu mașini, în Franța, iar în weekend vinde mici și langoși dintr-o rulotă, la Strasbourg. Este originar din Satu Mare și a plecat în străinătate din anul 1999, după liceu. „Atunci, era foarte greu să ajungi într-o țară europeană, într-o țară dezvoltată” - a rememorat el, într-un scurt dialog cu reporterul StartupCafe.ro, la Strasbourg.

La fel ca județul Satu Mare, Strasbourgul este tot la graniță. Andrei s-a stabilit la Strasbourg unde are și firma de comerț cu masini. Dar garajul este la Kehl, peste graniță, pentru că în micul oraș din Germania sunt mai ieftine chiriile. Strasbourg și Kehl sunt legate printr-o linie de tramvai comună, dacă nu ești atent, nici nu-ți dai seama că ai trecut în altă țară.

Deși are mai mulți ani în Franța decât în România, Andrei Silaghi vorbește foarte bine limba română și a fost de acord să ne povestească puțin despre micile sale afaceri și despre viața sa la Strasbourg.

StartupCafe.ro: Cum îți merg afacerile, Andrei, aici, în Franța?

Andrei Silaghi: Pot să spun că merg bine. De trei luni am început această activitate. Nimic de zis, vine comunitate destul de mare de români. Noi, românii, ne cam respectăm între noi.

StartupCafe.ro: Ce vinzi la toneta pe care ai deschis-o la Strasbourg?

Andrei Silaghi: Mici, plăcinte, hamsii, un pic de gust românesc.

StartupCafe.ro: E un loc special pentru food truck-uri?

Andrei Silaghi: Este o parcare privată și suntem acolo sâmbătă și duminică. În restul săptămânii avem altă ocupație.

StartupCafe.ro: Cu ce te mai ocupi?

Andrei Silaghi: Mă mai ocup cu mașini, cumpărăm, vindem. Ăsta este business-ul principal: cumpărăm de la asigurări mașini lovite și le vindem mai departe.

StartupCafe.ro: Le reparați și le revindeți?

Andrei Silaghi: Nu, nu reparăm nimic. Le vindem mai departe pentru export: în Polonia, Ucraina, inclusiv România. România mai puțin, polonezii și ucrainenii sunt pe mașinile lovite. Probabil le repară ei, care cum sunt. Dacă este prea lovită, la dezmembrat. Care este reparabilă, o repară.

StartupCafe.ro: Și unde aveți depozitul?

Andrei Silaghi: În Kehl, Germania. Suntem la frontieră aici și mulți francezi lucrează în Germania. Cumpărăturile și le fac în Germania, fiind mai ieftin.

StartupCafe.ro: Dar germana diferă destul de mult de limba franceză, cum se înțeleg oamenii atât de bine?

Andrei Silaghi: Da, dar ei se înțeleg vorbind alsaciana, care este un dialect pe care îl cunosc și cei din partea franceză și cei din Germania, sună ca o amestecătură între limba germană și franceză. Și ei se înțeleg așa.

StartupCafe.ro: Kehl este în Germania, iar Strasbourg este în Franța și au o linie de tramvai comună, nici nu-ți dai seama că treci dintr-un oraș în altul sau dintr-o țară în alta.

Andrei Silaghi: Da, au un pod, doar Rinul ce mai desparte cele două orașe. E cum ar fi același oraș, dacă nu ești atent, nici nu-ți dai seama că ai trecut din Franța în Germania.

StartupCafe.ro: Francezii și germanii au trecut peste războaiele lor din trecut și acum se înțeleg foarte bine, merg cu tramvaiul dintr-o țară în alta. Oare la noi nu e posibil, acum, că am intrat în spațiul Schengen, să ne înțelegem la fel cu cei din Ungaria?

Andrei Silaghi: Da, din moment ce avem o Europă unită, Franța și Germania au pus luptele deoparte, ce-a fost a fost și au pornit de la un nou început.

StartupCafe.ro: Cum e mediul de afaceri în Franța, cum e relația cu autoritățile?

Andrei Silaghi: Mi se pare mult mai simplu decât în România. Aici, dacă ai nevoie de o autorizație, mergi într-un singur loc, nu trebuie să te duci în cinci locuri pentru cinci permise - de la Sanepid, de la igienă etc. Mergi la Chambre de Métiers și poți să faci totul, ei te îndrumă. Avem multe facilități fiscale. De exemplu, la o cifră de afaceri până în 70.000 de euro pe an, noi nu avem nevoie de casă de marcat, nu suntem obligați să dăm bon fiscal. Iar dacă un client are nevoie de bon pentru că îi trebuie pe firmă, îi dăm scris la mână și ștampilat. Taxele le plătim, 16%, dar fiind 16% pe profit nu cred că rentează pentru cineva să trișeze. Având în vedere că e o afacere micuță, de familie, nu văd de ce să trișezi, de ce să-ți faci singur probleme. Poate să vină un control ascuns, să vadă că au venit 100 de clienți și tu declari că ai vândut de 100 de euro, ți-ai săpat singur groapa, pentru ce? Nu văd niciun rost.

StartupCafe.ro: Controalele cum sunt? Uite, de exemplu, în România, în HoReCa e popular Piedone, pe TikTok.

Andrei Silaghi: Da, control de igienă avem și noi, poate să apară oricând și oriunde, c-o fi duminică, marți, ei pot să apară. Fiscul, nu, niciodată, nici cu firma cu automobile, pe care o am, n-am avut. Am avut o singură dată control de la Fisc, prin 2017, i-am prezentat facturile, intrările, ieșirile și cu asta s-a terminat. Am avut niște probleme cu niște bonuri de la McDonald’s, n-am mai luat bonurile și au zis ce-i cu astea. Am plătit la McDonald’s cu cardul de firmă, că ai dreptul să mănânci… Și mi-au cerut bonurile. Eu nici nu luasem bonurile de la McDonald’s. Și m-au pus să returnez suma aferentă, care era nesemnificativă, în 2-3 ani s-au adunat 300-400 de euro. Nu mi-au dat nicio amendă, decât un avertisment.

StartupCafe.ro: Materie primă pentru mici unde găsiți?

Andrei Silaghi: Materia primă o luăm de la Metro. Noi cumpărăm carnea și un măcelar ne-o prepară. Noi îi dăm rețeta, el are malaxor, îi ducem carnea și ne-o prepară contra cost. Langoșul este din aluat de pizza, cu cartofi, cu smântână, cu ce o fi. E plăcintă, ce să mai… Aluatul îl facem noi, avem malaxor, iar ingredientele sunt simple.

StartupCafe.ro: Clienții sunt francezi sau români?

Andrei Silaghi: Clienții sunt și francezi, dar majoritari sunt românii. Francezii se opresc din curiozitate, când văd un food-truck și e atâta lume.

StartupCafe.ro: Dar merge treaba, merită?

Andrei Silaghi: Merge, merită, fiind o afacere de familie. Acum, dacă am avea angajați, nu știu dacă ar merita, fiindcă m-ar costa mai mult să plătesc taxele pentru angajați decât profitul. Acum, nu sunt încasări atât de mari încât să-ți permiți să ții angajați.

„Un pro-european. Să nu ajungem iar ca în timpurile alea, să stăm 2-3 luni pentru viză”

StartupCafe.ro: De când ești plecat din România?

Andrei Silaghi: Din România sunt plecat din anul 1999, iar în Franța sunt de 25 de ani, în Alsacia, în Strasbourg sunt de 6 ani. Când am plecat, în 1999, am plecat în Portugalia, obținând o viză de Germania, viză Schengen. În Portugalia am stat 6-7 luni, pe urmă m-am întors în România, iar apoi am plecat în Italia până m-am căsătorit și apoi am venit în Franța. Soția este tot româncă.

StartupCafe.ro: Aveți copii?

Andrei Silaghi: Avem două fete, sunt născute în Franța. Ele au cetățenia franceză. Eu nu am cetățenie franceză, nici nu am depus actele pentru cetățenia franceză. Nu am avut nevoie. Dacă o să am nevoie, probabil o să depun, pentru că se obține ușor. Este printr-un test de istorie. Trebuie doar să nu ai dosar penal sau ceva de genul ăsta. Examenul nu este greu, trebuie să știi din istorie, este scris, iar limba franceză o știm, nu este o problemă.

StartupCafe.ro: Dar văd că știi bine românește, nu ai uitat…

Andrei Silaghi: Nu uităm de unde am venit. Am plecat la 18 ani, nu e ca și cum aș fi plecat de la 4-5 ani. Nu am făcut școala în Franța, nu eram în anturaj de francezi. Aici, mai mult am stat în comunități de români sau cu alți străini decât cu francezi. Acasă, vorbim în română, eu cu soția, cu fetele. Fetele între ele vorbesc franceza, dar cu noi și ele vorbesc tot în română. Când nu vor să știm noi ce vorbesc, ele vorbesc între ele în franceză, dar într-un fel de limbaj de cartier, noi să nu prea înțelegem, folosesc niște cuvinte prescurtate. Fiica cea mare este studentă, iar cea mică este la liceu.

StartupCafe.ro: De la început, de când te-ai mutat în Franța, numai business ai făcut?

Andrei Silaghi: Nu. Eram șofer de camion la început. Se câștiga bine. De prin 2012, m-am apucat de comerțul cu mașini, se câștigă mai bine decât dacă ești angajat.

StartupCafe.ro: Ți-a fost ușor să te acomodezi cu viața în Franța?

Andrei Silaghi: Acum mi se pare mult mai ușor. Atunci, era foarte greu să ajungi într-o țară europeană, într-o țară dezvoltată. Toți eram cu speranța la mai bine, de asta am ales să mergem într-o țară puternic dezvoltată, unde ai mai multă siguranță, unde poți să te realizezi mai ușor, unde munca ta este apreciată mai bine.

Strasbourg este al 8-lea oraș al Franței, ca populație, cu 290.000 de locuitori. Importanța sa este dată însă de prezența Parlamentul European (foto-aici se întrunește plenul). În Strasbpurg se află și Consiliul Europei și Curtea Europeană a Drepturilor Omului (care nu aparțin de Uniunea Europeană).

---

StartupCafe.ro: Despre România ce mai știi?

Andrei Silaghi: Despre România, multe nu mai știu. Din câte am văzut eu, față de ce a fost acum 10-20 de ani, se vede o dezvoltare. Unul care este acasă poate nu vede acea dezvoltare pe care o văd eu în România. Dar dezvoltarea se vede, este destul de frumoasă, din punctul de vedere a infrastructurii. Când am plecat eu, un salariu era undeva la 200 de euro, dacă îmi amintesc. Bănuiesc că acum, un muncitor de fabrică ajunge la 700-800 de euro salariu, în România. În Franța, un muncitor din uzină pornește cu salariu de 1450 de euro, dar depinde și de câte ore suplimentare face, cu cât muncești mai mult, cu atât ai mai mult primești. Ușor nu este niciunde.

StartupCafe.ro: Ai votat la alegerile prezidențiale?

Andrei Silaghi: Eu nu am votat. Soția și fiica au votat, aici, la consulat, în Strasbourg. Fata cea mare a votat pentru că nu a mai votat niciodată, ea are dublă cetățenie. Iar soția a votat pentru o Europă mai bună, mai unită, a votat pro-european.

StartupCafe.ro: Tu de ce nu vrei să votezi?

Andrei Silaghi: Eu, trăind în străinătate de atâția ani, cred că nu se cuvine să votez eu pentru cei care trăiesc acasă. Nu știu care ar fi nevoile lor, cine ar fi bun pentru ei, cine nu ar fi. În opinia mea, noi, cei din diaspora, nu ar trebui să votăm pentru cei care sunt acasă, mă refer la cei care suntem stabiliți aici, în diaspora. Poate cei de acasă votează cu totul și cu totul altceva.

StartupCafe.ro: Da, dar trebuie să poți și tu să votezi șeful statului. Tu nu ai cetățenie franceză și nu poți vota președintele Franței.

Andrei Silaghi: Nu am cetățenie franceză, pot vota doar pentru primărie. Promit că am să votez, cum mă mut în România, dar până atunci…

StartupCafe.ro: Plănuiești să te întorci în România?

Andrei Silaghi: Nu în viitorul apropiat, nu știu, poate la pensie. În țară mai am rude apropiate, o mai am pe mama, pe soacră-mea, dar și ele stau cel mai mult aici, vin la noi.

StartupCafe.ro: Acum, în turul 2, intră George Simion cu Nicușor Dan, la alegerile prezidențiale. Ce știi despre ei?

Andrei Silaghi: Nu știu nimic despre ei.

StartupCafe.ro: Dar cum ți-ai dori să fie președintele României?

Andrei Silaghi: Un pro-european. Să nu ajungem iar ca în timpurile alea să stăm 2-3 luni pentru viză. Vreau să nu fie cineva contra Uniunii Europene. Iarăși, n-aș dori președinte pe cineva care, Doamne ferește, să bage România în vreun război.

Aproape 2.000 de români au votat la Strasbourg

La alegerile prezidențiale românești, din 2025, au fost organizate două secții de votare în Consulatul României de la Strasbourg (foto).

În primul tur de scrutin, aici au votat 1.999 de români, din care 898 cu George Simion și 768 cu Nicușor Dan. În toată Franța, au votat 51.521 de români, dintre care 62,2% cu Simion și 26,42% cu Dan, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

În toată Franța, avem 106.464 români, conform datelor oficiale raportate de autoritățile franceze în anul 2021, dar fostul ministru pentru Românii de Pretutindeni spunea că sunt aproximativ 500.000.

„Avem 500.000 de români doar în Franţa, mai mult decât declară statul francez astăzi - 106.000 de români, în cifrele oficiale”, spunea el, în 2022, pentru Euronews România.