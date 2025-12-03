FOTO Antreprenorul Mihai Cima deschide o sală de evenimente uriașă la Romexpo, cu tehnologie LED. Investiție de 4 milioane EUR

Antreprenorul Mihai Cima lansează în incinta Romexpo un mega-spațiu de evenimente echipat cu LED panoramic 360 de grade, sub titulatura HALO Events, în urma investiții de 4 milioane de euro. Suprafața este de aproape 2.400 mp, la care se va adăuga anul viitor o terasă exterioară de 2.000 mp.

„Conceptul HALO Events a pornit de la o nevoie identificată pe piața locală de evenimente: Bucureștiul nu dispune de spații suficient de versatile, capabile să susțină concepte variate. Am creat, așadar, de la zero, un spațiu de mare capacitate, construit pe o structură de maximă siguranță și dotat cu tehnologie de ultimă generație. HALO este o locație futuristă, menită să transpună participanții într-o capsulă a viitorului, unde mediul este perceput diferit, atât vizual, cât și auditiv. Deși poate găzdui orice tip de eveniment, HALO a fost conceput în special pentru experiențe corporate spectaculoase”, a declarat Mihai Cima, partener și fondator HALO Events.



Cele trei săli ale HALO Events Center pun mare accent pe vizual: ecranul panoramic are 465 mp și o rezoluție de peste 38 de milioane de pixeli.

Tehnologia permite redarea oricărui tip de conținut, pe rezoluții 4k și 6k, de la prezentări dinamice la imagini complexe. Ea se pretează atât pentru conferințe și lansări de produse, cât și pentru petreceri sau concepte inovatoare.

Conceptul HALO integrează mai multe categorii de furnizori pentru un eveniment.

Cateringul este asigurat de divizia internă Lagoo Corporate, iar partea tehnică și logistică sunt gestionate in-house de echipa HALO. În funcție de concept, pot fi implicați și parteneri externi pentru soluțiile tehnice extinse, decoruri sau elemente speciale, astfel încât fiecare eveniment să fie personalizat.

HALO Events este considerat de către dezvoltatori drept cel mai mare spațiu de evenimente din Europa echipat cu LED panoramic 360 de grade, având o instalație continuă de 90 de metri desfășurați.







