Startup-ul de telefoane Nothing caută să strângă 5 milioane dolari de la comunitatea sa de utilizatori

Startup-ul britanic de telefoane, căști și accesorii Nothing permite utilizatorilor și fanilor firmei să cumpere acțiuni ca parte a unei noi runde de investiții comunitare de 5 milioane de dolari, potrivit TechCrunch.

Noua rundă, care se deschide pe 10 decembrie, va permite utilizatorilor să cumpere acțiunile companiei la valoarea de 1,3 miliarde dolari, sumă obținută în urma rundei de finanțare tip Seria C din septembrie, de 200 milioane dolari, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Firma a declarat că a strâns până acum în total 8 milioane dolari de la peste 8.000 persoane în două runde anterioare de investiții comunitare.

„Nu este vorba despre strângerea de capital, ci despre a oferi comunității și fanilor noștri șansa să investească cât timp suntem privați și să ni se alăture în această călătorie”, a declarat un reprezentant Nothing pentru sursa citată.

Firma Nothing a fost fondată în anul 2020, în Londra, de Carl Pei, co-fondator al brandului chinezesc de smartphone-uri OnePlus, după ce a plecat din companie. Primul telefon al firmei, Nothing Phone (1), a fost lansat în anul 2022, și a introdus interfața LED „Glyph” pe spatele dispozitivului.

Telefoanele firmei se disting de alți producători prin design-ul transparent, cu LED-uri care luminează în mod diferit pentru apeluri și notificări. De asemenea, acestea sunt cunoscute și pentru funcții cu inteligență artificială, ca Essential Space și integrarea cu chatbot-ul ChatGPT (OpenAI). De la primul telefon și până acum, producătorul a lansat și căști, gama și mai accesibilă CMF, și a ajuns la vânzări de 1 miliard dolari, potrivit Reuters.