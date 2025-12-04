Radu Savopol (5 to go), Daniel Donici (Artesana) și alți opt antreprenori lansează o rețea de investitori pentru scalarea afacerilor din HoReCa și industria alimentară

Radu Savopol, fondator al lanțului românesc de cafenele 5 to go, Alfred Dauteuil, fondator Jerry’s Pizza, Daniel Donici, fondator al producătorului român de lactate Artesana, și alți șapte antreprenori lansează FoodAngels Hub, o comunitate de investitori din România dedicată sectorului alimentar.

Hubul reunește lideri cu experiență în HoReCa, comerț, IT, servicii și investiții, având ca obiectiv dezvoltarea și scalarea firmelor funcționale și profitabile din industria alimentară, ospitalitate și tehnologie aplicată acestui sector.

FoodAngels Hub lansează un apel către fondatorii de business-uri din industria alimentară care sunt pregătiți să facă pasul către scalare, dar și către investitorii interesați să devină parte din rețea.

Astfel, cei interesați să intre în contact cu reprezentanții hubuluio pot face AICI, sau trimițând un email la adresa: florin@foodangels.hub.

„Expertiza complementară a fondatorilor FoodAngels Hub ne dă încredere că, alături de companii locale din industria alimentară și de partenerii acestei industrii, putem sprijini ecosistemul românesc de inovație alimentară. Ne dorim să lucrăm îndeaproape cu echipele de fondatori, precum și cu parteneri din sfera publică și privată, pentru a impulsiona scalarea și recunoașterea internațională a brandurilor românești din industria alimentară”, spune Florin Maxim, membru fondator și Managing Director FoodAngels Hub.

Hubul oferă o infrastructură completă de creștere pentru companiile din producție, servicii și tehnologie alimentară, de la finanțare directă în numerar, la mentorat, consultanță strategică, acces la know-how operațional și parteneriate cu jucători consacrați din industrie, se arată într-un comunicat transmis joi comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Membrii fondatori ai FoodAngels Hub sunt:

Daniel Boaje, C-level Executive and Investor Albert Davidoglu, C-level Executive and Investor Daniel Donici, fondator Artesana Alfred Dauteuil, fondator Jerry’s Pizza Călin Ionescu, C-level Executive and Investor Costin Mândrea, C-level Executive and Investor Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute Utku Ogrendil, C-level Executive and Investor Radu Savopol, fondator 5 to go Răzvan Gheorghiu-Testa, Partener Fondator Țuca Zbârcea & Asociații

„În cei 30 de ani petrecuți în mediul corporativ, am fost mereu fascinat de industria serviciilor alimentare – de modul în care poți încânta consumatorul și crea experiențe memorabile. La Food Angels Hub, ne propunem să identificăm noi idei cu potențial, să le susținem și să contribuim activ la îmbunătățirea experiențelor din sectorul alimentar”, a adăugat Costin Mândrea, membru fondator al FoodAngels Hub.

„FoodAngels Hub își propune să sprijine companiile care demonstrează deja un model funcțional, profitabil și scalabil. Ne propunem să devenim partenerul lor de creștere, oferind investiții, know-how și acces la o rețea puternică de experți și investitori din regiune”,adaugă Florin Maxim.

Membrii fondatori ai FoodAngels Hub consideră că următorul pas pentru dezvoltarea ecosistemului alimentar românesc este scalarea regională. „Există un potențial uriaș în Europa Centrală și de Est — companii locale care pot deveni branduri regionale, inovații tehnologice aplicabile întregului lanț alimentar și modele de business care pot redefini modul în care mâncarea este produsă, distribuită și consumată. FoodAngels Hub își asumă misiunea de a accelera această evoluție prin investiții inteligente și colaborări strategice”, mai spune Florin Maxim.