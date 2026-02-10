Un antreprenor din București își deschide cafenea-bistro în incinta Cazinoului din Constanța

Grupul City Grill, deținut de omul de afaceri Dragoș Petrescu, a câștigat licitația organizată de Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro în incinta Cazinoului din Constanța.

„City Grill Group este compania care a fost validată de comisia de evaluare ca fiind cea câștigătoare, conform criteriilor impuse de documentația de licitație și de codul administrativ”, anunță grupul, marți, printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Grupul urmează să anunțe în perioada următoare detalii despre conceptul de amenajare și finalizarea lucrărilor, „după îndeplinirea clauzelor contractuale dintre părți”.

Cazinoul din Constanța a lansat la finalul lunii noiembrie 2025 procedura de licitație publică pentru desemnarea unei companii care să opereze o viitoare cafenea/bistro în scopul de a-și lărgi oferta de servicii pentru public și a oferi cât mai multe oportunități de petrecere a timpului liber în cadrul clădirii Cazinoului.

Spațiul care a făcut obiectul licitației publice se află la parterul și subsolul Cazinoului și are o suprafață interioară utilă de circa 550 metri pătrați, la care se adaugă terasa exterioară descoperită cu vedere spre mare, cu o suprafață de 324 de metri pătrați.

Prima sesiune de licitație a fost anulată, întrucât la licitație s-a înscris un singur operator economic. Conform codului administrativ, licitația a fost reluată având la bază aceeași documentație pe data de 19 ianuarie. Conform datelor comunicate, marți, 10 februarie, a fost deschisă oferta înscrisă și, în urma evaluării documentației depuse, City Grill Group este compania care va opera viitoarea cafenea/bistro din Cazinoul din Constanța.

„Clădirile cu istorie sunt o parte din ADN-ul City Grill, acolo ne simțim cel mai bine, pentru că știu să ceară respect și rigoare, nu improvizație. Am demonstrat asta în locații precum Caru’ cu Bere și Hanu’ lui Manuc, iar acum avem bucuria să ajungem pe malul mării într-un loc cu greutate, Cazinoul din Constanța, o clădire splendidă, cu o istorie de excepție. Vom construi aici o cafenea-bistro care să fie pe măsura spațiului și a publicului lui, cu grijă pentru patrimoniu și cu standardele pe care oamenii le așteaptă de la noi”, Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

Grupul City Grill are un portofoliu care cuprinde clădiri istorice emblematice precum Caru’cu bere sau Hanu’ lui Manuc, City Grill este și Furnizor oficial al Casei Regale a României. În acest moment, grupul are o rețea de 42 de locații la nivel national și peste 1100 de angajați.

Conform celor stabilite în documentația de licitație, în viitoarea cafenea/bistro se vor putea comercializa băuturi răcoritoare și alcoolice, cafea, precum și mâncare rece sau preparate care nu implică proceduri de gătire termică.

De la redeschiderea oficială a Cazinoului din Constanța, pe 21 mai 2025, peste 220.000 de vizitatori au trecut pragul clădirii de la malul mării.