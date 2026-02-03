Proprietarul City Grill a cumpărat Berăria Gambrinus din zona Cișmigiu. Ce se va întâmpla cu localul

Dragoș Petrescu, proprietarul lanțului de restaurante City Grill, a cumpărat Berăria Gambrinus din zona Cișmigiu, scrie Ziarul Financiar.

Anterior, omul de afaceri achiziționase și fostul restaurant Monte Carlo din centrul parcului bucureștean, redeschis în 2025 sub bradul „Not Available” și dedicat tinerilor. Din 2026, el va funcționa sub un nou concept.

În spațiul în care a funcționat Gambrinus, antreprenorul vrea să dezvolte un concept dedicat generațiilor Z și Y.

El a precizat că este vorba despre un spațiu de pe strada Brezoianu, aflat lângă cel de pe colț, de la intersecția cu bulevardul Regina Elisabeta - unde funcționează restaurantul De Soi.

Deși vrea să păstreze „amprenta istorică”, localul nu se va mai numi Berăria Gambrinus.

„Vrem să fie cool să vii la noi. Suntem într-o perioadă în care e important să fim atrăgători pentru generația tânără. Iar generațiile Z și Y sunt foarte pretențioase, dar foarte dispuse să cheltuiască”, a declarat Dragoș Petrescu pentru ZF.



Și rețeaua City Grill se va adapta preferințelor generațiilor tinere, a mai spus antreprenorul. Circa 35% din clienți reprezintă generațiile Y și Z, restul fiind X și Baby Boomers - care frecventează localuri „cu istorie” din rețea, gen Pescăruș și Caru’ cu Bere.

„Dorim să pregătim viitorul, așa că e foarte important să începem să-i targhetăm. Și facem asta cu brandurile mai tinere ale grupului”, a precizat antreprenorul.

Unul dintre brandurile axate pe tineri poate fi „Marty” - lanțul clujean de restaurante pe care l-a preluat în 2024 de la omul de afaceri Marceluș Suciu.

Și localul „N/A – Not Available” din Cișmigiu se va rebrăndui pentru tineri.

„Am învățat ce își doresc cei din această generație. Am învățat despre party-uri pop-up, cu muzică, cu DJ speciali, cu meniu dedicat. Este un proces din care nu ne oprim. Vom avea un concept nou de restaurant în acest spațiu și în 2026”, a subliniat antreprenorul.







