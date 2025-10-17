UE cere explicații Apple, Snap, Google și YouTube privind protecția copiilor în online

Uniunea Europeană a anunţat vineri că a trimis cereri de informaţii către mai multe companii din domeniul tehnologiei pentru a verifica dacă acestea îşi respectă obligaţiile în materie de protecţie a minorilor.

Solicitările au fost trimise magazinelor de aplicaţii Apple şi Google (App Store şi Google Play), reţelei de socializare SnapChat, precum şi YouTube, a precizat pentru presă comisarul european pentru digital, Henna Virkkunen, înaintea unei reuniuni ministeriale la Copenhaga, informează AFP, conform News.ro.

Scopul este de a verifica conformitatea acestora cu obligaţiile în materie de protecţie a copiilor care decurg din regulamentul privind conţinutul digital, DSA (Digital Services Act).

„Trebuie să ne asigurăm că toate conţinuturile la care copiii noştri au acces online sunt adecvate vârstei lor, şi de aceea am instituit DSA, care prevede în mod clar că, atunci când copiii utilizează servicii online, trebuie să se aplice niveluri foarte ridicate de protecţie a vieţii private şi de securitate, ceea ce nu este întotdeauna cazul”, a explicat ea.

Aceste demersuri, care nu constituie încă anchete oficiale, se bazează pe vastul arsenal juridic de care dispune Europa pentru a reglementa tehnologia prin intermediul DSA.

Dezinformare, ură online, contrafaceri sau produse periculoase, acest text vizează protejarea utilizatorilor europeni prin impunerea de obligaţii platformelor. Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

Bruxelles a deschis deja numeroase anchete în cadrul DSA, vizând platformele Meta, Facebook şi Instagram, dar şi TikTok, X şi site-ul chinez AliExpress.

Comisia a anunţat aceste noi cereri de informaţii cu ocazia unei reuniuni a miniştrilor europeni ai telecomunicaţiilor la Copenhaga, unde pe ordinea de zi se află problema interzicerii reţelelor sociale pentru copii.

Danemarca, care deţine preşedinţia rotativă a UE, şi mai multe alte state membre doresc să profite de această ocazie pentru a-şi exprima sprijinul faţă de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceasta s-a pronunţat în septembrie în favoarea unor astfel de interdicţii, considerând că reţelele de socializare ar trebui interzise copiilor la fel ca tutunul sau alcoolul, şi a lansat o reflecţie pentru a vedea dacă ar trebui stabilită o vârstă majoră digitală la nivelul întregii UE.