Skip to content

UE anchetează Google pentru o posibilă încălcare a legii privind Piețele Digitale (DMA). Reacția gigantului american

UE anchetează Google pentru o posibilă încălcare a legii privind Piețele Digitale (DMA). Reacția gigantului american
Sursă: © Viewimage | Dreamstime.com

Comisia Europeană deschide o anchetă oficială pentru a evalua dacă Google încalcă Regulamentul privind Piețele Digitale prin retrogradarea site-urilor de știri și a conținutului mass-media atunci când site-urile includ conținut plătit/sponsorizat.

CE a monitorizat „politica privind abuzul reputației site-urilor” a Google și a observat că rezultatele în motorul de căutare de la platformele de mass-media care aveau conținut de la parteneri comerciali erau puse mai jos în pagină, potrivit unui comunicat.

Investigația Comisiei se concentrează în mod specific pe această politică și pe modul în care aceasta se aplică editorilor. În opinia CE, aceasta pare să aibă un impact direct asupra unei modalități comune și legitime pentru editori de a-și monetiza site-urile și conținutul.

În cazul unei încălcări, Comisia poate impune amenzi de până la 10% din cifra de afaceri totală a companiei la nivel mondial. Astfel de amenzi pot ajunge până la 20% în caz de încălcare repetată.

Ce a spus Google

Google a scris, într-un răspuns pe blogul oficial, că ancheta „este greșită și riscă să dăuneze milioanelor de utilizatori europeni”.

De asemenea, gigantul tech spune că o instanță germană deja a respins o cerere similară, hotărând că politica anti-spam este „validă, rezonabilă și aplicată în mod consecvent”.

Politica anti-spam este menită să combată tendința de „SEO parazitar”, sau „abuz de reputație a site-ului”, prin care un spammer poate plăti un editor pentru a-și afișa conținutul și linkurile pe site-ul editorului, profitând de clasamentul bun al editorului în motorul de căutare.

Smart Tech

robot umanoid

Peste 100 de companii au prezentat oferte de tehnologie pentru antreprenori, la GoTech World 2025. Cum să vă manageriați firma cu softuri AI

Radu Miruță, ministrul Economiei

România are grafit, „elementul în jurul căruia se desfășoară lupta pe controlul inteligenței artificiale” – ministru

Logoul OpenAI pe telefon

OpenAI (ChatGPT) analizează lansarea unor produse legate de sănătate, cum ar fi un asistent medical bazat pe inteligență artificială

Finanțare de 23 milioane dolari pentru un startup românesc destinat cabinetelor veterinare și proprietarilor de animale. Fondul AI al Google, printre investitori