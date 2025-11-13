UE anchetează Google pentru o posibilă încălcare a legii privind Piețele Digitale (DMA). Reacția gigantului american

Comisia Europeană deschide o anchetă oficială pentru a evalua dacă Google încalcă Regulamentul privind Piețele Digitale prin retrogradarea site-urilor de știri și a conținutului mass-media atunci când site-urile includ conținut plătit/sponsorizat.

CE a monitorizat „politica privind abuzul reputației site-urilor” a Google și a observat că rezultatele în motorul de căutare de la platformele de mass-media care aveau conținut de la parteneri comerciali erau puse mai jos în pagină, potrivit unui comunicat.

Investigația Comisiei se concentrează în mod specific pe această politică și pe modul în care aceasta se aplică editorilor. În opinia CE, aceasta pare să aibă un impact direct asupra unei modalități comune și legitime pentru editori de a-și monetiza site-urile și conținutul.

În cazul unei încălcări, Comisia poate impune amenzi de până la 10% din cifra de afaceri totală a companiei la nivel mondial. Astfel de amenzi pot ajunge până la 20% în caz de încălcare repetată.

Ce a spus Google

Google a scris, într-un răspuns pe blogul oficial, că ancheta „este greșită și riscă să dăuneze milioanelor de utilizatori europeni”.

De asemenea, gigantul tech spune că o instanță germană deja a respins o cerere similară, hotărând că politica anti-spam este „validă, rezonabilă și aplicată în mod consecvent”.

Politica anti-spam este menită să combată tendința de „SEO parazitar”, sau „abuz de reputație a site-ului”, prin care un spammer poate plăti un editor pentru a-și afișa conținutul și linkurile pe site-ul editorului, profitând de clasamentul bun al editorului în motorul de căutare.