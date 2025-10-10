Înscrieri 2025: Hackathon susținut de UE pentru startup-uri și inovatori din domeniul tehnologiilor militare și de apărare. Premii în valoare de 20.000 EUR

Startup-urile românești și persoanele inovatoare din domeniul tehnologiei militare și de apărare se pot înscrie într-un hackathon EUDIS (European Defence Innovation Scheme), inițiativă sub egida Fondului European de Apărare, unde pot câștiga premii în valoare totală de 20.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Înscrierile se fac AICI până pe 15 octombrie 2025.

Organizatorii oferă două distincții în bani:

Premiul I, în cuantum de 2.500 EUR;

Premiul II, de 1.500 EUR.

Resursele în valoare de 16.000 EUR constau în acces la programe de accelerare, mentorat și resurse pentru dezvoltarea produsului.

EUDIS este o inițiativă a Fondului European de Apărare, program care își propune să consolideze inovația digitală în domeniul apărării la nivelul UE și are un buget de aproape 7,3 miliarde EUR pentru perioada 2021–2027. Hackathonul EUDIS ajunge la cea de-a III-a ediție și se desfășoară simultan în opt țări europene: Italia, Germania, Spania, Olanda, România, Cehia, Polonia și Portugalia.

Hackathonul EUDIS a avut loc până acum în 12 țări, iar anul acesta se organizează în premieră în România, fiind primul hackathon din țară dedicat soluțiilor dual use.

Evenimentul va avea loc, fizic, pe 17-19 octombrie, fiind găzduit de Universitatea Politehnica din București - Centrul “Precis”. Acesta va include și o variantă online, în aceeași perioadă.

Evenimentul se adresează deopotrivă startup-urilor care au produse cu latura dual-use, cât și profesioniștilor la început de carieră, cercetătorilor și studenților cu propuneri tehnice.

Ediția din toamna 2025 va fi structurată în jurul unei teme centrale, împărțită în trei provocări distincte. Tema principală a hackathonului este modul în care ecosistemul spațial european poate sprijini misiunile și operațiunile de apărare și poate contribui la securizarea domeniului spațial.

Cele trei provocări sub-teme sunt:

Protecția resurselor spațiale – identificarea, analiza și contracararea amenințărilor din spațiu. Această provocare este propusă în contextul în care adversarii dezvoltă arme antisatelit, dispozitive de bruiaj orbital și atacuri cibernetice, iar resursele spațiale ale Europei (navigație, comunicații și observarea Pământului) sunt amenințate.

– identificarea, analiza și contracararea amenințărilor din spațiu. Această provocare este propusă în contextul în care adversarii dezvoltă arme antisatelit, dispozitive de bruiaj orbital și atacuri cibernetice, iar resursele spațiale ale Europei (navigație, comunicații și observarea Pământului) sunt amenințate. Utilizarea spațiului cosmic pentru apărare – această provocare vizează necesitatea unor soluții bazate pe spațiul cosmic pentru a sprijini misiunile și operațiunile militare, inclusiv în domeniul observării Pământului, poziționării, navigației și al sincronizării, al comunicațiilor securizate, avertizării timpurii în cazul rachetelor bazate pe spațiul cosmic, precum și colectării și prelucrării datelor din mai multe surse.

– această provocare vizează necesitatea unor soluții bazate pe spațiul cosmic pentru a sprijini misiunile și operațiunile militare, inclusiv în domeniul observării Pământului, poziționării, navigației și al sincronizării, al comunicațiilor securizate, avertizării timpurii în cazul rachetelor bazate pe spațiul cosmic, precum și colectării și prelucrării datelor din mai multe surse. Capabilități aerospațiale suverane – Dronele autonome (militare și civile), aeronavele și sistemele de armament redefinesc industria aerospațială. Provocarea vizează necesitatea unor soluții precum cele de: monitorizare a spațiului aerian pentru detectarea și combaterea obiectelor aeriene ostile sau necunoscute cu ajutorul unor contramăsuri automatizate; recunoaștere și neutralizare mai eficientă a dronelor cu fibră optică în situații de ambuscadă; reutilizare a hardware-ului și software-ului spațial existent pentru aplicații militare în domeniul aerospațial, cu accent pe sistemele de lansare, autorizare și calcularea traiectoriei; dezvoltare de hardware și software pentru gestionarea dronelor pentru a permite zborul independent și luarea de decizii la scară largă pentru colectarea de informații și sprijin aerian.

Echipa câștigătoare la nivel local va beneficia de două luni de mentorat intensiv, constând în aproximativ 40 de ore de consultanță oferită de experți. Primele trei echipe calificate în finala europeană vor avea acces la un program extins de mentorat, pe o perioadă de până la șase luni totalizând serviciile oferite la o valoare estimată de minimum 16.000 EUR.

În plus, participanții se bucură de vizibilitate și acces direct la instituții de vârf în domeniul apărării, având ocazia să își prezinte ideile atât în România, în fața Ministerului Apărării, corporațiilor cu activități în zona de dual-use și altor actori relevanți, cât și la nivel european, în fața oficialilor și liderilor militari.

EUDIS Hackathon este organizat în România de Romanian Tech Startups Association (ROTSA), în parteneriat cu Techcelerator.