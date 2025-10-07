Trei cercetători americani au câștigat Premiul Nobel pentru Fizică 2025, pentru demonstrarea fizicii cuantice

Cercetătorii John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis au primit Premiul Nobel pentru Fizică 2025 „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice şi cuantificării energiei într-un circuit electric”.

Cei trei laureați au realizat experimente cu un circuit electric în care au demonstrat atât tunelarea cuantică, cât şi nivelurile de energie cuantificate într-un sistem suficient de mare încât să poată fi ţinut în mână, spune Academia Regală Suedeză pentru Științe într-un comunicat.

Practic, între 1984 și 1985, Clarke, Devoret și Martinis au realizat o serie de experimente cu un circuit electronic construit din supraconductori, componente care pot conduce curentul fără rezistenţă electrică. În circuit, componentele supraconductoare erau separate de un strat subţire de material neconductiv, o configuraţie cunoscută sub numele de joncţiune Josephson.

Prin rafinarea şi măsurarea tuturor proprietăţilor circuitului lor, ei au reuşit să controleze şi să exploreze fenomenele care apăreau atunci când treceau curent prin el. Împreună, particulele încărcate care se mişcau prin supraconductor formau un sistem care se comporta ca şi cum ar fi fost o singură particulă care umplea întregul circuit.

Sistemul este, inițial, blocat într-o stare în care curentul circulă fără tensiune. În cadrul experimentului, sistemul îşi manifestă caracterul cuantic reuşind să scape din starea de tensiune zero prin efectul tunel.

Laureaţii au putut demonstra, de asemenea, că sistemul se comportă în modul prevăzut de mecanica cuantică - este cuantificat, ceea ce înseamnă că absoarbe sau emite doar cantităţi specifice de energie.

„Este minunat să putem sărbători modul în care mecanica cuantică veche de un secol oferă continuu noi surprize. Este, de asemenea, extrem de utilă, deoarece mecanica cuantică este fundamentul întregii tehnologii digitale”, spune Olle Eriksson, președintele Comitetului Nobel pentru Fizică.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat cercetătorilor John J. Hopfield (SUA) şi Geoffrey E. Hinton (Canada) pentru „descoperirile şi invenţiile fundamentale care permit învăţarea automată cu ajutorul reţelelor neuronale artificiale”, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.