Care este termenul final pentru trecerea de la Revisal la Reges Online 2025 și ce trebuie să știe angajatorii

Inspecția Muncii reamintește angajatorilor că de la 1 octombrie 2025 aplicația Revisal va fi înlocuită integral de Reges Online, noul Registru General de Evidență a Salariaților.

„Pentru a facilita o tranziție lină și eficientă, până la această dată, cele două platforme funcționează în paralel. Începând cu 1 octombrie 2025, aplicația Revisal nu va mai fi disponibilă, iar toate raportările vor fi efectuate exclusiv prin Reges Online”, potrivit Inspecției Muncii.

De asemenea, instituția le recomandă angajatorilor care nu s-au întregistrat încă în Reges Online să o facă în perioada următoare, pentru a evita eventualele dificultăți generate de tranziția realizată la limita termenului legal și pentru a beneficia de avantajele oferite de noua platformă.

Platforma Reges Online este accesibilă direct din browser, fără instalare locală, și permite gestionarea centralizată a datelor privind contractele de muncă și salariații, cu actualizări automate în timp real.

Principalele funcționalități:

• Administrarea completă a contractelor de muncă: înregistrare, modificare, suspendare și încetare;

• Acces securizat prin autentificare cu certificat digital calificat sau prin ROeID;

• Interfață intuitivă, cu fluxuri simplificate pentru introducerea și validarea datelor;

• Actualizare automată: utilizatorii lucrează mereu cu cea mai recentă versiune;

• Arhivă electronică: acces rapid la istoricul contractelor și documentele aferente;

• Raportare în timp real;

• Căutare și filtrare avansată a datelor despre salariați și contracte;

• API securizat pentru integrare cu sisteme informatice de resurse umane (HRIS) sau alte aplicații interne, care permite transmiterea și consultarea automată a datelor, sincronizarea informațiilor și implementarea fluxurilor automate de raportare.

Noua procedură de acces în Reges Online, care a înlocuit vechiul Revisal. Ce trebuie să știe angajatorii

Ordinul privind procedura de acces în noul Registru general de evidență a salariaților - Reges Online, care vizează angajatorii și salariații, a fost publicat în Monitorul Oficial în luna mai.

Este vorba despre Ordinul nr. 1107/2025 privind procedura de acces în vederea completării, transmiterii și interogării datelor în/din Registrul general de evidență a salariaților – Reges Online.

Potrivit documentului, au obligația de a întocmi și accesa Registrul general de evidență a salariaților — Reges Online, de a completa și transmite în acesta elementele contractului individual de muncă, privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea acestuia, următoarele categorii de angajatori:

a) persoane fizice sau juridice de drept privat;

b) instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă;

c) misiunile diplomatice, oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România, institutele culturale și reprezentanțele comerciale și economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetățenia română sau pentru străinul cu drept de muncă în România.

Amintim că angajatorii care nu au fost înregistrați în vechiul sistem Revisal până la data de 31 martie 2025, o pot face exclusiv în noul Registru general de evidenţă a salariaţilor.

Ordinul nr. 1107/2025 mai prevede că sucursalele, agențiile, reprezentanțele, punctele de lucru sau alte unități fără personalitate juridică ale angajatorilor au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) au primit delegare de competență pentru încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

b) au primit delegare de competență pentru completarea și transmiterea datelor în Registru.

Angajatorii trebuie să știe că pot desemna unul sau mai mulți salariați care să completeze, transmită și prelucreze datele în Registru. Desemnarea se face prin decizie scrisă de către angajator.

De asemenea, au și opțiunea de a contracta serviciul de completare și transmitere a datelor în Registru, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori, cu respectarea GDPR.

Angajatorii care au contractat serviciul de completare și transmitere a datelor în Registru au obligația de a completa și transmite în acesta, utilizând opțiunea „Delegare”, următoarele date:

a) datele de identificare ale prestatorului — CUI/CIF, denumirea prestatorului;

b) data încheierii contractului de prestări servicii;

c) data de început a prestării de servicii;

d) durata contractului de prestări servicii;

e) data încetării contractului de prestări servicii.

Transmiterea acestor date se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii, respectiv încetării contractului de prestări servicii. În cazul în care, pentru înființarea, completarea și transmiterea Registrului, angajatorii folosesc aplicații informatice proprii de gestiune a salariaților, aceste aplicații trebuie să cuprindă și să furnizeze elementele/datele obligatorii care sunt publicate pe portalul reges.inspectiamuncii.ro.

